Acercan productos agrícolas a las comunidades en medio de restricción de movilidad ciudadana

Las Tunas.- Con el objetivo de acercar las ventas de productos agrícolas a las comunidades y evitar aglomeraciones y traslado innecesario de personas, el Grupo Temporal de Trabajo para el enfrentamiento a la pandemia en la provincia y la Delegación de la Agricultura organizaron el expendio en unidades comerciales de fácil acceso para la población.

De esta manera comenzó a funcionar el servicio a domicilio en la Unidad Empresarial de Base (UEB) «El Tunerito. com», en el reparto Buena Vista de la ciudad de Las Tunas, los detalles los ofreció a Tiempo21 Carlos Daniel Guerrero Peña, director de la UEB, quien precisó que la experiencia es bien acogida por la población.

«Aunque los productos que ofertamos no siempre son los que están en la preferencia de los consumidores, podemos garantizar que los campesinos y las estructuras responsables de proveer alimentos del campo lleguen a la mesa de los consumidores, señaló Guerrero.

Abundó que se buscan opciones para incluir los cárnicos y embutidos, y explicó que la alternativa beneficia, sobre todo, a algunas familias que no acuden a la compra de los productos agrícolas, porque las unidades habilitadas les quedan distantes o no están interesados en la oferta; además de consumidores cuyo horario laboral no les permite llegar a las unidades, como los médicos.

El directivo señaló que el servicio a domicilio es gratuito, y que se ajustan los combos según el nivel adquisitivo de los clientes, y explicó las opciones para acceder a estos servicios.

Con el fin de llevar los alimentos a la mesa de los tuneros, los campesinos preparan las tierras para el tiempo lluvioso con el encargo de sembrar cultivos de ciclo corto como el boniato, pepino, quimbombó, calabaza, y otros. Ello permitirá que en un plazo breve se incorporen otras producciones.

/mga/

