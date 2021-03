La mujer tunera una gran fortaleza de la Revolución

Las Tunas.- El Día Internacional de la Mujer se celebra hoy en Las Tunas, donde ella se erige como una gran fortaleza en la vida económica y social de la provincia, sobre todo en el enfrentamiento a la pandemia y la implementación del proceso de ordenamiento.

Ellas constituyen una fuerza mayoritaria en las esferas productivas y de servicios, en las cuales ocupan, además, importantes cargos de dirección.

El sector femenino está representado en más del 65 por ciento por profesionales y técnicas, mientras una cifra significativa se desempeña como obreras calificadas, evidencia de que aprovechan todas las oportunidades para saberse útiles y provechosas.

No existe una labor que no puedan ejercer las mujeres; en el sector estatal y en el privado se les puede ver realizando diferentes oficios, incluso los no tradicionales, como carboneras, carpinteras, grueras, cocheras, albañiles y otros.

Sobresalen también como productoras de alimentos para el sostén de su familia, presidentas de Gobierno, delegadas de circunscripciones y diputadas a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Destacan además las trabajadoras sociales, mensajeras y brigadistas sanitarias que, de conjunto con Salud Pública, mantienen una constante lucha contra la pandemia en las comunidades.

En fin, en cualquier sector donde laboren o tarea que realicen, las mujeres son ejemplos de entrega, consagración y compromiso con el legado del líder histórico Fidel Castro y de Vilma Espín, fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas.

Con motivo de la fecha, Tiempo21 le propone escuchar un audio sobre el quehacer de la mujer tunera.

/mga/

