Primer Ministro de Cuba: acciones contra coleros y revendedores han comenzado bien en el país

Las Tunas.- El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, afirmó hoy en la Mesa Redonda Informativa que las acciones para enfrentar a los coleros, acaparadores y revendedores han comenzado de manera efectiva en todo el país, como parte del plan de medidas del Gobierno para erradicar ese mal que afecta al pueblo.

Marrero Cruz reveló que en todo el territorio nacional se identificaron dos mil 979 centros que son escenarios para los especuladores y revendedores, con más de cinco mil acciones de ese tipo, y ya se ha creado todo un sistema para que no quede espacio para quienes viven de las necesidades de la mayoría de la población.

Dijo que se integran todos los factores de la sociedad para enfrentar los negocios que se realizan para afectar al pueblo, e insistió en que las colas no pueden ser un negocio de algunos para lucrar y sobre ellos caerá todo el peso de la ley.

Nadie tiene derecho a comprar productos industriales para revenderlos, esa es una actividad económica ilícita, indicó el Primer Ministro de Cuba y aseguró que más de mil 300 personas han sido enfrentadas como acaparadores y revendedores en el país.

Reconoció que ha habido un incremento en el enfrentamiento a aquellas personas que han intentado enriquecerse a costilla de las necesidades del pueblo, como parte de la lucha contra las violaciones de lo que está establecido, contra las ilegalidades. y destacó el acompañamiento del pueblo, y puntualizó que se comunicará a la población qué medidas se tomaron, quiénes fueron los implicados, ya sea una persona privada o una empresa o un funcionario estatal.

Las ilegalidades toman diferentes formas, una de ellas aparece a partir del incremento de las colas, que no son un fenómeno nuevo, las hemos visto en países desarrollados debido a las circunstancias generadas por la COVID-19. El problema -dijo el Primer Ministro- está cómo organizamos esa cola para que no sea un lugar de riesgo en esta pandemia y que no se convierta, sobre todo, en el negocio ilícito de un grupo de personas, que es lo que ha venido sucediendo.

Señaló que el problema de los coleros, revendedores y apacaradores ha sido contrarrestado con la actuación de la Policía Nacional Revolucionaria y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, pero no siempre se ha logrado unir toda la fuerza de la sociedad y detenerlo, y cuestionó a aquellos que se desentienden de los espacios que alquilan, pues en ocasiones se usan para resguardar mercancías ilegalmente.

“Nosotros no tenemos nada en contra de que una persona natural alquile una casa, cuarto o garaje, está establecido legalmente. Lo que estamos en contra es cuando la persona alquila y se desentiende de qué uso le están dando al espacio que alquiló”, sentenció.

Al abundar sobre los coleros dijo que en ocasiones se ponen de acuerdo con determinado trabajador de un establecimiento estatal para acaparar los productos, y los esconden en una casa o centro de trabajo cerca para después comercializarlos en redes sociales y por teléfono, a un precio que es el doble o triple, además del que se dedica a vender el turno, algunos con precios de 100 cuc de acuerdo con la tienda y el producto que se va a comprar.

El Primer Ministro de Cuba aseguró que el acaparamiento es un fenómeno que sucede fundamentalmente de la compra en tiendas virtuales y en monedas libremente convertibles, y a esa actividad ilícita se han incorporado personas inescrupulosas que venían desarrollando una actividad económica ilícita cuando salían al exterior a comprar mercancías en grandes cantidades para después revenderlas en el país.

Además de Manuel Marrero, participaron en la Mesa Redonda Informativa el Coordinador Nacional de los CDR, la Vicegobernadora de La Habana y el Segundo Jefe de la Policía Nacional Revolucionaria, para informar sobre el enfrentamiento en el país a las ilegalidades, y, entre ellas, al lesivo fenómeno de coleros, acaparadores y revendedores, que tanto rechazo genera en el pueblo.

