Para los Criticadores: la medicina cubana ha salvado la vida a mil 809 pacientes con Covid-19, el 88,5 por ciento

El dato es curioso y asombra: el país más bloqueado del mundo, atacado constantemente y cada vez con más fuerza por las patrañas del gobierno de los Estados Unidos, va venciendo a ese monstruo con nombre de SARS-CoV-2, causante de la Covid-19.

Desde aquel 11 de marzo en Cuba cuando se confirmaron los primeros tres contagiados (ciudadanos italianos), hoy 31 de mayo, día 81 de la pandemia, de los dos mil 45 casos confirmados con la enfermedad a mil 809 se les ha salvado la vida, el 88,5 por ciento, y 147 de los 151 pacientes ingresados con el nuevo coronavirus -el 97,3 por ciento- presentan una evolución clínica estable. Se lamenta el fallecimiento de 83 personas. Todo esto se dice fácilmente, pero cuesta lograrlo, al extremo de que ningún otro país lo ha hecho.

Entonces, ¿qué dicen ahora los acérrimos enemigos de Cuba? ¿Cuál es la nueva infamia?

Hay un comentario en Facebook del reconocido crítico, musicólogo, profesor, director y conductor de programas de la Radio y Televisión en Cuba, Oni Acosta, publicado por Juan Manuel Valido Rodríguez, que merece replicarlo. Esto es lo que dice de los Criticadores:

“Criticaron que no cerraban escuelas y aeropuertos. Criticaron las gotitas homeopáticas. Vaticinaron más de 300 mil muertes en Cuba por coronavirus. Criticaron los hospitales. Criticaron la ayuda de Cuba al crucero británico. Criticaron las colas. Criticaron la capacidad de movilización. Advirtieron que los hospitales cubanos colapsarían.

“Criticaron que los jóvenes hicieran pesquisajes. Criticaron el auto pesquisaje virtual. Criticaron los centros de aislamiento. Criticaron que las cifras son falsas. Vaticinaron un nuevo Periodo Especial. Pronosticaron revueltas populares. Dijeron que el presidente no sabía manejar la crisis. Criticaron a Raúl por no estar al frente. Dijeron que los nasobucos de tela no servirían, que era un invento del gobierno. Dijeron que el ejército mataría en las calles.

“Dijeron que las calles cubanas estarían llenas de cadáveres descompuestos por el colapso sanitario. Pero ¿se referían a Cuba, seguro? Criticaron, criticaron, criticaron….ellos, los criticadores

“Nota: sin hospitales sofisticados, con bloqueo y asfixia, con bicicletas, sin turismo, sin mascarillas de donaciones que EEUU impidió que llegaran, con colas, sin guaguas, sin pollo en las tiendas, sin compras virtuales, con calor, con derrumbes, con brigadas médicas colaborando en varios países, con periodistas en las calles…. resulta que en Cuba casi está contenido el coronavirus. Contradictorio ¿eh?

“Cuba Va”.

¿Y entonces?

