Miriam Vega: donde la sencillez emana del talento

. Miriam Vega, guionista, directora de programas radiales y asesora, es reconocida este año con la condición Artista de Mérito del Instituto Cubano de Radio y Televisión.

Puede ser la sencillez la madre de la grandeza, esta cualidad brilla aún más en personas con el talento de Miriam Vega, una mujer que ha entregado más de la mitad de sus años a la radio en Las Tunas. Su excelencia a través del tiempo, se premia con la condición de Artista de Mérito del Instituto Cubano de Radio y Televisión.

“Me gradué de la carrera de Filología en 1980, llegué a la radio en búsqueda de un perfil asociado a mi profesión. En los inicios se me dio la posibilidad de trabajar como jefa de redacción y así descubrí un mundo del que no me pude separar nunca más”.

Así comenzó Miriam en el universo radial, espacio en el que ha encontrado su vocación de artista en disímiles facetas.

“He trabajado en casi todos los perfiles de la programación; como jefa de redacción, directora de espacios radiales, escritora, asesora y antes de jubilarme me desempeñaba como especialista de arte en los medios de difusión masiva”.

La asesoría de programas, función a la que más tiempo dedicó Miriam Vega, inevitablemente se vale de armas como la crítica constructiva o la evaluación rigurosa del talento, y decir la verdad puede resultar más complicado de lo que imaginamos ¿Cómo se las ingenia para hacerlo?

“Es algo muy difícil, sobre todo desde el punto de vista del asesor, porque es el que está directamente relacionado con el guionista y el director. Puedo decir que es como el catalizador del colectivo y resulta muy complicado señalar, corregir o rechazar un trabajo, porque la obra es la hija de cada creador. Es difícil, pero con claridad y respeto se puede logar, nunca desde un punto de vista personal, siempre defendiendo una obra colectiva”.

Esa experiencia adquirida a través de 38 años de trabajo la convierten en una de las mejores armas con que cuenta Radio Victoria, pues aún se mantiene integrada al proceso creativo. Los detalles que pueden llevar al fracaso a un producto comunicativo, nunca pasarán desapercibidos ante el oído de Miriam.

“Son muchas cositas, partiendo de que un programa es un conjunto de elementos que tienen que ver con el tema, la dramaturgia, la progresión, incluso con la voz del presentador. A veces preparamos una obra en mesa y falla determinado recurso al momento de ponerlo en bocina. Un buen programa puede tener la mejor producción musical, una conducción y realización excepcional, pero si no tiene un punto de vista definido, es en vano”.

Tampoco ha pasado inadvertido su talento, los que la conocen bien así lo aseguran. La palabra modestia, profesionalidad y maestría se repiten una y otra vez cuando califican a la “maestra de asesoras”.

En su segunda casa, Radio Victoria, Miriam Vega ha bebido del arte en la misma fuente del amor, pues su Abel Molina, compañero desde la Universidad, hoy padre de sus hijas, comparte con ella el oficio la emisora. Se confiesa enamorada y admirada por la obra de su esposo, y en su voz adivino la esencia de la felicidad. Esa felicidad que ha germinado en entre cabinas, guiones y sonidos.

Y es así como la sencillez emana del talento. Quizás pocos han escuchado a través del éter la voz de Miriam Vega, pero su obra y su huella, están ahí cada vez que sale al aire la emisora Radio Victoria.