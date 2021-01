Raíces de San José, en el sustrato de la Patria

Las Tunas. – El amor obra de maneras maravillosas y eso bien lo sabe Carmen Ramírez Álvarez, promotora cultural. Hace 15 años este sentimiento le revitalizó el alma, cierto que no sanó heridas sempiternas; pero cuando nació el proyecto Raíces de San José, esta mujer que desborda pasión, sintió que el destino le ofrecía nuevos comienzos.

«Para mí el proyecto significa vida y el compromiso de seguir adelante y defender las conquistas del país. Ya acumulamos 15 años trabajando desde la comunidad y haciendo cultura, porque cultura es Revolución», expresó recientemente cuando la iniciativa que comanda mereció el Premio Joven Patria, concedido por el Movimiento Juvenil Martiano (MJM).

Roynel Reyes Ávila, presidente de esa organización, declaró que la entrega del reconocimiento representa un homenaje a ese proyecto, cuyo aniversario 15 sirvió también para rendir tributo al mambí tunero Vicente García González, en ocasión de su nacimiento.

«En Las Tunas este año se han entregado dos premios, incluyendo el otorgado a Raíces de San José y restan por conceder otros dos: a un estudiante de la Universidad de Ciencias Médicas y a dos pedagogos. Prevemos hacerlo el venidero día 28 de enero, si las condiciones epidemiológicas lo permiten.

“El Premio Joven Patria es el lauro más importante que el Movimiento otorga a instituciones y personas destacadas en la promoción y divulgación de los mejores valores de la obra del Apóstol y de la identidad nacional y latinoamericana», expresó.

Reyes Ávila destacó también que en estos días realiza la jornada Con el remo de proa, homenaje de los más bisoños al Héroe Nacional, José Martí, en el aniversario 168 de su natalicio.

A su vez, en redes sociales comparten parte de la labor de los integrantes del MJM y postales con datos de la trayectoria libertaria y familiar del León de Santa Rita. El homenaje a Raíces de San José es parte de ese quehacer edificante.

Y si vitales han sido estos años para Carmen Ramírez, también han marcado a otros que han puesto allí sueños y empeños; otros que saben que tan importante es el pan como el alimento espiritual. De tal manera en esta década y media de bregar se han juntado voluntades y la continuidad se avizora segura y presta. Así lo demuestran las palabras de Gretzin Espinosa Ramírez, quien creció dentro y a la par del proyecto.

«Para mí este programa sociocultural ha significado mucho y me he desarrollado en lo que me gusta: cantar, bailar…Es algo muy lindo y abarca todos los grupos etarios; realizamos actividades en el Hogar de Ancianos, con la niñez en el programa Educa a Tu Hijo y con los adolescentes que encuentran aquí un espacio de crecimiento y creatividad», subrayó la alumna de preuniversitario que apuesta por estudiar Comunicación Social o Estudios Socioculturales para respaldar tanta obra enriquecedora.

El Premio Joven Patria, concedido por el MJM al proyecto Raíces de San José, es otro lauro que marca la travesía de una iniciativa que cambió la vida de la comunidad donde se ubica. Allí, los artífices de esta creación colectiva saben que aún hay mucho por andar.

