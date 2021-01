Atiende CTC en Las Tunas planteamientos de los trabajadores derivados de la Tarea Ordenamiento

LasTunas.- Más de 200 planteamientos relacionados con el salario y el precio de los comedores obreros, fundamentalmente, han sido atendidos por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en el municipio de Las Tunas, como parte de la implementación de la Tarea Ordenamiento.

La secretaria general de la organización en el territorio cabecera, Deyilien Borrego Figueredo, destacó que se han revisado y solucionado algunas de las inquietudes emanadas desde los centros laborales.

«En el tema de los comedores obreros se han revisado las fichas de costos de los alimentos, para poder modificar el precio; al tiempo que se insiste en incrementar la calidad de las ofertas y buscar alternativas».

«Con respecto al salario se han analizado las inconformidades de los trabajadores de la Empresa Eléctrica porque la inquietud fue a nivel nacional, a los del sector del comercio se le buscó una solución y actualmente se está revisando en las Unidades Básicas de Producción Cooperativa y en general en la rama agropecuaria».

Borrego Figueredo precisó que se estudia también el tema de las plazas y el empleo «para que cada cual cobre según su capacidad, han existido irregularidades con obreros que se han ubicado en una escala y luego se han incorporado a la que verdaderamente le corresponde».

«Por otra parte, se analiza con algunos administrativos de las entidades donde sus trabajadores aún no conocen cuál es su salario, sobre todo en las de subordinación nacional».

Esto no ha terminado, pensamos seguir esos temas en los meses venideros, no hemos parado y no vamos a descansar, aun cuando concluya el tiempo previsto en la Tarea Ordenamiento, porque es una prioridad de la CTC trabajar en mejorar la atención a los afiliados y lograr una economía sustentable, significó.

/nre/

