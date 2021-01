Ordenamiento monetario en Cuba: oportunidades y desafíos para el Sistema de Atención a la Familia

Las Tunas.- Con la tarea de ordenamiento monetario que comenzó en Cuba el primero de enero de 2021, el Sistema de Atención a la Familia (SAF) dejó de ser subsidiado por el Estado.

Aunque, teóricamente el incremento de las cuantías de las jubilaciones contempla el aumento de los precios de ese servicio, hoy algunos de sus usuarios manifiestan su preocupación, y otros, simplemente han decidido no acudir más.

Nuestro equipo de prensa se llegó hasta el comedor, ubicado en el complejo El Oriente, de la ciudad de Las Tunas, y conversó con Rafael Guerrero Igarza, beneficiario con más de 80 años de edad.

«Yo tengo una chequera de mil 522 pesos, la verdad no hago grandes gastos. Hace años que busco el almuerzo y la comida aquí. Me preocupa que como han subido los precios no me alcance para el mes completo.

«Además, del almuerzo y la comida tengo que comprar el aseo, los medicamentos, porque soy hipertenso, y pago a una señora para que me lave la ropa cada quince días.

«Antes me llevaba los alimentos en una cazuela y no tenían ni la mínima calidad, pero como era barato uno no echaba a verlo, ahora con un precio mucho más alto no debe ser igual. Sé la situación económica que vive el país y no exijo mucho».

El cambio de precio de los alimentos no ha agradado a los beneficiarios del Servicio de Atención la Familia. Los directivos y administrativos de estos comedores han intercambiado con ellos para explicarles y escuchar sus criterios. Muchos han entendido las razones, aunque exigen que se eleve la calidad de los alimentos.

Yulie del Carmen Vázquez, administradora del Complejo El Oriente, explicó que en la conformación de los nuevos tables se ha previsto que se logre el balance para que entre almuerzo y comida no exceda los 26.00 pesos.

La Tarea Ordenamiento no solo trajo el aumento de los precios en los llamados SAF. Ahora sus administradores tienen facultades para gestionar suministros, entre ellos, viandas, condimentos y ensaladas.

En la provincia se reciben alrededor de 3.8 toneladas de carne al mes, 1.3 de vísceras, más de 3.3 de pescado, y alrededor de seis toneladas de otras carnes. Por supuesto, a ellos se suma una cuantiosa cantidad de huevos, porque este se distribuye en 21 frecuencias al mes entre almuerzo y comida.

Las Tunas cuenta actualmente con alrededor de cuatro mil 082 beneficiarios del Servicio de Atención la Familia.

