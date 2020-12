Rolando Valdivia: “No renuncio a mi sueño de ser entrenador de Tiro con Arco”

Las Tunas. – El Tiro con Arco en Las Tunas, a pesar de no ser tan difundido, ha gozado siempre de buena salud. Entrenadores y varios atletas de esta especialidad han tenido la oportunidad de representar a nuestro país y otros como Rolando Valdivia Romero, tal vez con menos suerte, se quedaron a las puertas de vestir la franela tricolor.

Tiempo21 contactó con este destacado deportista que ahora, a pesar de su juventud, compagina sus estudios con el deber de impartir la Educación Física.

¿Cómo fueron sus primeros pasos en el Tiro con Arco?

“Cuando estaba en el séptimo grado me captaron para la EIDE. Al parecer los entrenadores vieron en mí cierto talento y a partir de ahí empecé a entrenar como se debía y aprendí cosas nuevas. Luego vinieron los resultados hasta llegar a la preselección nacional juvenil y en todo ese tiempo pude aportar muchas medallas a mi provincia”.

¿Qué es lo que con más cariño recuerda de esa etapa en las categorías inferiores?

“Varias cosas, pero sobre todo ir conociendo nuevos compañeros, nos ayudábamos mucho. Igual recuerdo mi primera medalla que, aunque fue un bronce, me puse muy contento”.

¿Cómo valoras tus resultados una vez llegado a la preselección nacional juvenil?

“Los considero buenos, obtuve varias medallas, pero no siempre contábamos con una buena preparación, dificultades de todo tipo se juntaban para que las cosas no me salieran como yo quería. Ahí incluyo problemas con la adaptación, pues radicábamos en Sancti Spíritus y no estaba acostumbrado a estar muy lejos de mi familia”.

¿Tuvo alguna oportunidad de integrar alguna preselección nacional pero ya en la categoría de mayores?

“Sí, como no, pero como en aquel momento solo contaba con 17 años y se necesitaba tener los 18 no pude subir a la de mayores y tuve que regresar a mi provincia. También debo agregar, y no como una justificación, que cumpliendo mi etapa como juvenil se podía hacer más para incluirme en la grande, sobre todo por mis resultados; pero ya sabemos cómo son las cosas que a veces hay que priorizar a determinado atleta”.

Ahora enfrentas otros retos y llevas dos cosas a la vez, ¿a qué te dedicas?

“Estoy en cuarto año de la carrera de Cultura Física e igualmente se me dio la oportunidad de aportar mis conocimientos como profesor de Educación Física en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) de aquí de Las Tunas, y hasta ahora me va bien”.

Rolando, llama la atención que siendo usted un atleta de alto rendimiento en el Tiro con Arco no se halla inclinado por ser entrenador en esta disciplina.

“Te contaba que lo que siempre me ha gustado es el Tiro con Arco, es mi vida prácticamente, pero cuando terminé en la preselección nacional juvenil y vine para Las Tunas ya tenía en mente ser entrenador. Sin embargo, en aquel momento no había capacidad en el alto rendimiento para trabajar ahí, y es entonces cuando se me dio la posibilidad de estudiar y trabajar”.

¿De manera tal que usted no cierra definitivamente la posibilidad de algún día ser entrenador de Tiro con Arco?

“Para nada, no renuncio a mi sueño de ser entrenador de Tiro con Arco, uno nunca sabe las vueltas que da la vida”.

¿Has podido establecer algún contacto con los jóvenes que hoy se preparan en el Tiro con Arco en la EIDE Carlos Leyva González?

“No mucho, mis nuevas obligaciones casi no me dejan tiempo, pero si he tenido algún que otro contacto con ellos y veo que hay talento por trabajar. Se pueden obtener buenos resultados para la provincia, eso sí, deben ponerle todo a los entrenamientos e igualmente buscar la manera de motivar y ayudar más a esos muchachos”.

/mga/