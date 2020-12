Incrementan número de viajes desde Las Tunas hacia La Habana

Las Tunas. – A partir de mañana 3 de diciembre se incrementará el número de viajes desde Las Tunas hasta La Habana.

La agencia Viajero en la provincia informó que comenzará a salir nuevamente la guagua que cubre la ruta Las Tunas-Habana en el horario de las 8:00 am y con frecuencia diaria.

También se restablecerá el ómnibus Puerto Padre-La Habana con salida fijada para las 8:00 pm, pero en días alternos. Los pasajes para la misma se expenden en la oficina de reservaciones en la terminal de ómnibus de la Villa Azul.

Marbelis Lázaro Ávila, directora de la agencia Viajero aquí, explicó que los boletos para la salida Las Tunas-Habana están a la venta en la oficina ubicada en la estación del ferrocarril. La misma funciona de lunes a viernes, de 8:30 am a 11:00 am y de 1:00 pm a 4:00 pm, y los sábados de 8:30 am a 11:00 am.

Antes de la pandemia de la Covid-19, la Unidad Empresarial de Base Ómnibus Nacionales de Las Tunas tenía seis salidas de ómnibus Yutong a la capital del país, incluidas una de Puerto Padre y otra de Amancio.

Todos los itinerarios a La Habana y otros destinos se irán restableciendo progresivamente en la medida que las condiciones económica y epidemiológica lo permitan, aseguró a Tiempo21 Jesús Rodríguez Cruz, el director de la entidad en la provincia.

/mga/