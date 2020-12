Doralis, la distinción de unas charreteras

Las Tunas. – Doralis Velázquez Bárzaga siente el orgullo encima de sus hombros. Las charreteras que la identifican como capitán de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) parecen henchidas dentro del pecho, y fueron muchas las sensaciones cuando las manos de uno de sus compañeros oficiales superiores le colocaban las tres barras en v, que a mí se me antojan como símbolo de rebeldía de la mujer cubana.

Esta joven que nació en la provincia de Granma solo tiene 29 años y un camino corto, pero intenso dentro de las FAR. Y ahora recuerda la emoción que experimentaba de niña y adolescente cuando veía a los militares pasar, y en ese entonces ya deseaba ser como ellos.

«Siempre las carreras militares estaban en mi primera opción. Cuando aprobé los exámenes de ingreso ya empecé a considerarme parte de Los Camilitos (escuelas militares Camilo Cienfuegos), y el día que me dieron la carrera sentí algo que no puedo describir».

Después de graduarse en Los Camilitos se fue a la Escuela Interarmas de las FAR Mayor General José Maceo, de Santiago de Cuba, donde se graduó de Logística, y al terminar sus estudios la ubicaron en Holguín y más tarde en Las Tunas. Y acá llegó, llena de sueños y deseos de trabajar para mantener intactas las conquistas de la Patria.

«Aquí he hecho mi vida desde que me gradué, con excepción del año que estuve en Holguín. Llevo siete años de egresada y me he desempeñado en varios cargos dentro de la Logística como carrera de mando, que es muy complicada».