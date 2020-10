Retoman servicios Institutos de Salud y Belleza de Las Tunas

Las Tunas.- Luego de varios meses cerrados como medida preventiva a la Covid-19, los Institutos de Salud y Belleza en Las Tunas intentan retomar sus servicios de peluquería, manicura, masaje corporal y tratamiento facial, en un contexto marcado por el déficit de productos.

Sus trabajadores, mujeres en su mayoría, se esfuerzan para no detener los servicios y que no se vean afectados sus ingresos económicos. De igual modo, no pierden de vista las medidas higiénico-sanitarias, principalmente en la actividad de peluquería una de las de mayor contacto directo con los clientes.

Alexander Cruz Mora, subdirector de la Empresa Provincial de Servicios Técnicos, Personales y del Hogar, explicó a Tiempo21 que existen limitaciones en las diferentes gamas de productos, entre ellos, tintes, cremas, ceras y decoloración. No obstante, anunció la entrada de productos en el mes de noviembre, aunque en cifras que rondan el 20 por ciento de la demanda real.

El Instituto de Salud y Belleza Ilusión, el principal de la provincia, abre sus puertas de lunes a viernes ofreciendo servicios de peluquería, barbería, podología y gimnasio, además de masajes faciales y corporales, demandados por hombres y mujeres de todas las edades.

Asimismo, los clientes pueden solicitar baños de vapor, ejercicios aeróbicos y el gimnasio mecánico, aunque de este último algunos equipos se encuentran defectuosos por falta de piezas de repuesto. La instalación cuenta con una cafetería que oferta jugos naturales y otras bebidas refrescantes.

Mientras, el Instituto de Belleza Infantil Ismaelillo centra su atención en el tratamiento del cabello con fines estéticos. Así, en la tablilla figuran corte y lavado de pelo y la aplicación de suavizadores.

A las quinceañeras les ofertan diferentes tipos de peinados, tanto convencionales como de estilo. El arreglo de manos y uñas, así como el servicio de limpieza de cutis.

Los Institutos de Salud y Belleza comenzaron a prestar servicios a mediados de la década del 90 del pasado siglo, como parte de una idea del Comandante en Jefe Fidel Castro, que estimuló la creación de unidades de ese tipo en todo el país.

