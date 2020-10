Como si fuera la primavera, amor filial a través del lienzo

Las Tunas.- Como si fuera la primavera es el título de la última muestra del pintor Liusan Cabrera, con la que homenajea a su primogénita Erika en sus quince años, abierta en el lobby del cine teatro Tunas del municipio cabecera.

Componen la exposición 14 retratos que recorren desde el primer año con multiplicidad de técnicas y la complicidad entre padre e hija en el camino que recorren juntos en el mundo de las artes visuales.

El creador manifiesta que es también una suerte contar con la evolución palpable de su desempeño como artista con el paso por diversas maneras de reflejar color y textura, como el puntillismo y el arte óptico que han marcado parte importante de su crecimiento profesional.

«Siempre me interesó reflejar en las obras de arte el nacimiento, el amor, la vida, la creación, y cuando nace la primogénita mía le realizo las fotos del primer año como es tradicional, y hay una que me gusta mucho y la pinto. Al hacerlo utilicé, para tener un recuerdo, la tela antiséptica que le dan a los niños; me agradó el retrato y decidí hacerle una obra por año hasta que cumpla los quince cuando voy a inaugurar la exposición pero con catorce obras, porque ella sería el quince».

Como si fuera la primavera transita con audacia por caminos entre el realismo y el impresionismo con un hilo común en los ojos de Érika Cabrera, que desde la niñez hasta la adolescencia transmite su mirada reflejada en el pincel de Liusan como motivación, pretexto para la perfección y para comunicar a través del lienzo la imagen el amor filial que rompe esquemas comerciales para revalidarse por su valor emotivo.

/nre/

