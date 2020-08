Abanderan en Las Tunas contingente de Licenciados en Enfermería que apoyarán labores en La Habana

Las Tunas.- Una brigada, integrada por 42 licenciados en enfermería, fue abanderada en la ciudad de Las Tunas antes de partir hacia La Habana, donde prestará ayuda sanitaria en el enfrentamiento a la Covid 19.

Todos los profesionales que integran el contingente poseen años de experiencia en el sector y en su mayoría han cumplido misiones internacionalistas.

«Estoy muy orgulloso de que me hayan llamado para esta misión, una de las más importante que he de cumplir. Estaré al servicio de la Revolución siempre que sea necesario», así, sonriente y erguido, lo manifestó a Tiempo21 el licenciado Abelardo Machado, especialista del Sistema Integrado de Emergencias Médicas en Las Tunas.

Mientras, la licenciada Nilvia Fajardo envió un mensaje claro «si no nos cuidamos nosotros, si no protegemos a nuestros pacientes y familiares, no tenemos la potestad de salir a cumplir misión a otro país».

Ernaldo González, Licenciado en Enfermería, en estos momentos asumía sus vacaciones, luego de una misión en México la cual interrumpe ahora para desarrollar esta no menos importante tarea en su país.

Durante el abanderamiento se conoció que este personal de la brigada tunera Brígida Zaldívar, cumplirá su misión en varios centros asistenciales en la capital del país.

Nirma Velázquez Cruz, jefa de la sección de enfermería en la provincia, confesó que cada enfermero asume su profesión para estar donde más la necesiten.

«Brindar ayuda a los hermanos habaneros en estos momentos es tan importante como la que ofrecemos en cualquier parte del mundo. Nuestro sistema de salud es uno solo y allí estaremos el tiempo que sea necesario», resaltó Velázquez Cruz.

De igual modo, varios integrantes de la brigada insistieron en la necesidad de que los cubanos todos sean responsables con las medidas higiénico-sanitarias que previenen el contagio con el nuevo coronavirus.

La Organización Mundial de la Salud declaró el 2020 como el Año Internacional de la Enfermería, que coincide con el aniversario 200 del nacimiento de Florence Nightingale, considerada una precursora de la enfermería profesional moderna y creadora del primer modelo conceptual de la profesión.



