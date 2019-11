Leñadores por reencontrase con la victoria este fin de semana ante Cienfuegos en béisbol

. Firmado el revés 1-2 ante Las Avispas santiagueras en el estadio Julio Antonio Mella, los Leñadores de Las Tunas necesitan con urgencia ajustar su maquinaria, para encaminar el rumbo en la defensa de su título en esta Segunda Fase de la 59 Serie Nacional de Béisbol.

Las Tunas.- Los Elefantes de Cienfuegos serán los rivales a derrotar desde este viernes, en el mismísimo estadio Julio Antonio Mella, donde los actuales monarcas de la pelota cubana no han podido aprovechar su condición de home club.

Los reveses ante los líderes de Camagüey y los inspirados santiagueros, disparan las alarmas: ¡los Leñadores no andan bien!

El pitcheo abridor no se muestra contundente como en la primera fase; la defensa no ha sido certera como entonces, el pitcheo intermedio genera nervios, y la ofensiva no aplasta, porque no pocas veces el batazo oportuno ha estado ausente.

Entonces, parecen lógicas las derrotas, en un segmento de competencia matizado por la paridad y rivalidad entre los seis contendientes, que se disputan cuatro plazas a los play off.

Las Tunas se mantiene de lleno en la pelea, con 32 juegos ganados y 22 perdidos, resultado que le permite compartir con Cienfuegos el cuarto puesto en la tabla de posiciones. Ambas novenas han ganado cuatro de nueve juegos en esta segunda fase.

Frente a frente desde este viernes, se romperá entonces la paridad entre Elefantes y Leñadores en la 59 Serie Nacional cubana de Béisbol.

El mentor Pablo Civil dispondrá de su principal abridor, Yoalkys Cruz, de quien se espera inmediata recuperación, tras sus dos salidas inefectivas en la actual fase. Wilson Paredes y Yánder Guevara podrían salir nuevamente, y con ellos se fortalecería este frente.

Preciso es trabajar la concentración a la hora de la defensa y en los turnos claves a la ofensiva, cuando deben aflorar el temple, la paciencia y la inteligencia.

Civil debe decidir qué hacer con el granmense Carlos Benítez, envuelto en un prolongado slump, que lo mantiene alejado del oportuno y virtuoso bateador que es. Llevarlo a la banca no ha estado en la agenda hasta ahora de un director habitualmente paciente como el tunero, que es un hombre de béisbol, y sabe bien cómo lidiar con situaciones como esas.

El carácter competitivo de los Leñadores campeones les mantiene a flote en un torneo competitivo, en el que sacar la casta ante los Elefantes este fin de semana hasta el 10 de noviembre, parece clave, en aras de mantener un ambiente colectivo de confianza y optimismo.

/mdn/

