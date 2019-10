Camilo en la memoria de su pueblo

Las Tunas.- Las flores vuelven a convertirse en besos de despedida, en las manos de los niños, adolescentes y jóvenes, que como cada 28 de octubre, desde 1959 son lanzadas en ríos y mares, en homenaje a Camilo Cienfuegos Gorriarán.

The most brilliant of all guerrillas, always present in the Revolution and in the people. Today #Cuba pays tribute and our seas are covered with flowers for Camilo.#SomosCuba #SomosContinuidad https://t.co/qS2nepcRX1

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 28, 2019