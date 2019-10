Donde germina el orgullo, germina la limpieza

La ciudad de Las Tunas exhibe los bellos colores de sus calles a todo el que las transita. Es muy usual encontrar personal de comunales baldeando las áreas reservadas al boulevard. Este desempeño posibilita que la limpieza sea, desde hace algún tiempo, un atractivo que foráneos y nativos reconocen.

¿Pero será nuestra urbe igual de hermosa más allá del centro histórico? ¿Qué factores atentan hoy contra la limpieza del Balcón del Oriente Cubano? Estas y otras incógnitas serán respondidas, como siempre, Sin pelos en la lengua.

Al andar por las entrecalles aledañas al centro histórico de la ciudad llaman la atención pequeños cúmulos de basura, en algunos casos en bolsas de nylon o sacos, pero en otros, desperdigados por el suelo. La imagen de pulcritud lograda en las principales avenidas de la ciudad, pareciera un leve maquillaje disimulador.

En la calle Colón, una de las más conocidas y transitadas, se ubica una cantidad considerable de centros laborales y puntos comerciales. En uno de sus extremos están la librería Fulgencio Oroz y la Emisora Provincial Radio Victoria. Entre estas dos edificaciones ya es tradicional un punto de recogida de basura. Igual situación se muestra en el Parque Infantil La Cubana, un sitio al que acuden cada día muchos tuneros.

Escuche el podcast:

Ir a descargar

Tampoco falta aquel que lanza un papelito a la calle. Total, un papelito no va a hacer la diferencia en una ciudad sucia. Y realmente sí la hace, pues la conciencia sanitaria es la única que a largo plazo puede mejorar este panorama.

Es cierto que en Cuba no existen los mecanismos de preservación de la limpieza con el cual cuentan otros países. Pero no podemos achacar cada mal a la falta de recursos. Es inentendible que frente a instituciones públicas se acumule basura, pues la higiene y el prestigio pueden verse afectados considerablemente. Tampoco se concibe que algunos centros comerciales como las shopings o tiendas de abasto no reparen en la recogida de los desechos que se generan por sus propias rutinas de trabajo.

La ciudad está más allá de la foto hermosa que aparece en una postal. Es responsabilidad de todos que el orgullo por ella también germine allí, donde lo hace la limpieza.

Y usted qué piensa. ¿Qué factores atentan contra la limpieza de nuestra urbe? ¿Qué podemos hacer todos para contribuir a su cuidado? Cualquiera que sea su opinión puede emitirla a través de este espacio o del sitio tiempo21podcast@gmail.com. Fue una realización de….Yo soy Leydiana Leyva Romero y lo invito a un próximo debate Sin pelos en la lengua.

/nre/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube