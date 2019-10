Alto y claro: construir viviendas con mayor calidad

Las Tunas.- Las actuales complejidades, acrecentadas con el recrudecimiento del bloqueo del Gobierno de Estados Unidos y las limitaciones con los recursos materiales, no impiden que en Cuba se consolide la construcción de viviendas y en la provincia de Las Tunas hasta el pasado mes de agosto se habían edificado más de MIL SEISCIENTAS 20 casas, aun cuando quedan muchas dificultades que resolver.

De ahí que los panelistas de Alto y claro, el programa de participación ciudadana de la radio en Las Tunas, debatieran hoy la problemática de la construcción de viviendas por la vía estatal, por esfuerzos propios y mediante subsidios entregados por el estado, tres modalidades que pasan por una serie de dificultades que atentan contra el cumplimiento de esos programas.

¿Por qué no llegan los recursos para el programa estatal de la vivienda y lo peor, se dan por terminadas las casas? ¿Por qué no la falta de rigor en el cumplimiento de los indicadores para declarar habitables las viviendas?, fueron preguntas sobre las que reflexionaron los panelistas.

En video



No se concibe que se dé por concluido un inmueble si antes no cuenta con la certificación de habitable y los subsidios, unido a todo lo que tiene que ver con rehabilitar, remodelar y recuperar los inmuebles afectados por eventos climatológicos y la producción local de materiales de la construcción son temas de análisis permanente en un asunto tan sensible para la provincia y el país y hacia ello hay que enfocar el trabajo diario a partir del correcto funcionamiento de todas las instituciones implicadas.

