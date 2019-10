Las lecciones que Róger no puede olvidar

Las Tunas.- Que los tropezones enseñan a levantar los pies es una lección que el campesino tunero Róger Ochoa Chacón aprendió en uno de los más embarazosos momentos de su vida.

Fue justamente cuando perdió la cosecha de garbanzo, lo único que tenía sembrado en sus tierras de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Frank País, del municipio de Jesús Menéndez, y no le quedó ni un grano.

Pero como en la escuela de la vida también supo que no sirve de nada llorar sobre la leche derramada, optó por los saberes del Proyecto de Innovación Agropecuaria Local (PIAL) y comenzó a hacer cambios muy provechosos en su finca de poco más de seis hectáreas.

Lo primero fue diversificar las producciones empleando técnicas agroecológicas, dejó atrás el monocultivo que hasta entonces había defendido con ímpetu y comenzó a sembrar soya, maíz, viandas, hortalizas, frijoles, frutas y otros.

Ahora está muy satisfecho porque siempre tiene a que echarle garra, dice en buen guajiro al tiempo que agradece al PIAL.

Producir mediante maneras amigables con el medio ambiente es otra exigencia que Róger pone en práctica en su finca.

“Se lo debo al proyecto, me convencí en sus talleres y en los intercambios con otros productores que lo hacían y le ha dado buenos resultados. Ahí también comprobé las ventajas en el uso de la materia orgánica, es una bendición para el suelo y por tanto para las producciones”.

Entre lo más renovador y bueno que ha tenido Róger en sus tierras también están los beneficios del proyecto de Cubasolar.

“Yo jamás imaginé que me pudiera beneficiar y sacarle tanto provecho al sol, me entregaron los paneles solares y me siento como un niño cuando le dan un juguete nuevo. Ahora la bomba de riego funciona con ellos y aprovechándolos bien me alcanza para todas las áreas. Arranco alrededor de las 8:30 de la mañana más o menos y lo estoy usando hasta cerca de la cinco de la tarde. Me falta completar el sistema mediante la neblina, cuando me llegue será como una bendición, habrá más eficiencia y las plantas asimilaran mejor el agua”.

Ante los altos costos de la energía y la urgencia que en estos tiempos tiene el sector agropecuario de actuar en forma amigable con el medio ambiente, el empleo de las técnicas agroecológicas y la energía limpia que hace el campesino Róger Ochoa Chacón, clasifica entre las más provechosas y mejores formas de producir más alimentos.

/nre/

