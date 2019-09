La computadora de la familia, más de 30 años después

Las Tunas.- Hace más tres décadas el trabajo con una computadora podía resultar tortuoso. Muy pocos dominaban elementos básicos de informática y tan distante resultaba que nadie dilucidaba el alcance que tendría un día en la vida cotidiana de muchas personas.

Recuerdo mi incertidumbre ante estos avatares. Tendría unos seis años cuando experimenté con una en la escuela. Por aquella época estrenábamos los famosos televisores Pandas y sucumbían ante el estallido tecnológico los Caribe o Krim 218. Regresando al tema de las computadoras, recuerdo que encenderla y apagarla suponía una gran prueba para mí, pero al igual que mis compañeros enfrenté el temor y me adentré en un mundo del que hoy no me desprendo.

Los Joven Club de Computación y Electrónica, nacidos en #Cuba por idea de #Fidel, cumplirán 32 años este #8Septiembre; tienen presencia en todos los municipios del país, y han graduado a 4,7 millones de cubanos #JovenClubTeConecta #CubaInformatiza 🇨🇺https://t.co/y0CpqhjQkZ — Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) September 6, 2019

El uso de una computadora hoy se hace indispensable en todos los procesos y cualquier niño podría desarmarla y armarla en un abrir y cerrar de ojos. Fue gracias a una iniciativa del Comandante en Jefe Fidel Castro, hace 32 años, que la familia cubana tuvo la posibilidad de tocar con sus propias manos el teclado de una computadora, crear una carpeta, reproducir algún video. Gracias al proyecto que extendió hacia todos los rincones del país la construcción de los Joven Club de Computación y Electrónica.

Hoy todo es más sencillo y a la vez más complejo. La Computadora de la Familia Cubana, ya en plena madurez, enfrenta retos diarios con el creciente impulso tecnológico. Pero más allá de quedarse a esperar el arribo de nuevos clientes, sale a las comunidades a buscarlos. Las 28 edificaciones de este tipo en la provincia de Las Tunas brindan la oportunidad de superación a los clientes en temas relacionados con el manejo de la informática, la posibilidad a aquellos que no cuentan con los medios de no frenar sus procesos de aprendizaje o la búsqueda de contenido educativo en el producto cultural Mochila.

Infoclub pretende socializar experiencias y soluciones en el desarrollo de nuestra institución dentro del proceso de Informatización de la sociedad cubana. Con trabajos novedosos y de impacto se pretende potenciar la investigación e innovación en Joven Club #JovenClubTeConecta pic.twitter.com/1Fvlla9czz — Claudia Estefanía (@Claudia08585114) September 5, 2019

De ahí que ancianos de casa de abuelos, jóvenes, los niños, la sociedad en su gran diversidad; no se amedrente cuando deba ejecutar alguna aplicación en un móvil o trabajar con alguna computadora.

El 8/9/2019 #JovenClubCuba celebra el 32 aniversario de creado. La familia cubana podrá acceder de forma gratuita, ese día, a todos los servicios que se brindan en nuestras instalaciones desde las 08:00 y hasta las 17:00. Los esperamos!!! pic.twitter.com/z9CcqgDVLe — Joven Club Santiago (@JovenClubStgo) September 4, 2019

En Las Tunas a la par de los tradicionales Joven Club, existe un espacio dedicado especialmente a los niños para que, a través de videojuegos, adquieran habilidades en el manejo de las tecnologías. La sala de juegos La Cubana con un ambiente acogedor y coherente con su función, abre sus puertas a los interesados.

La informatización de la sociedad cubana encamina sus esfuerzos a hacer más sencilla la vida de cada ciudadano en sus gestiones laborales o sus rutinas diarias. Y vale asegurar que sin un precedente como los Joven Club de Computación el camino sería más largo.

Este 8 de septiembre, fecha para celebrar por los hombres y mujeres que llevan adelante esta institución, también es un motivo más para en retrospectiva, pensar cuánto camino se ha andado y cuánto queda por recorrer.