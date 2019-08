Avanza en Las Tunas incorporación de la mujer al desarrollo económico y social

Las Tunas.- El sector femenino en la provincia de Las Tunas tiene muchas motivaciones para festejar el nuevo aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), creada el 23 de agosto de 1960, con el objetivo de lograr la incorporación de las féminas a la vida económica, política y social del país.

En Las Tunas, las mujeres constituyen una fuerza mayoritaria en algunos sectores productivos y de servicios, donde además se desempeñan en importantes cargos de dirección enfatizó Isabel Reyes Rosado, miembro del secretariado provincial de la organización.

Reyes Rosado dijo que las mujeres son mayoritarias como profesionales y técnicas, esfera en la que representan más del 65 por ciento; mientras una cifra significativa son obreras.

Más del 30 por ciento están ocupadas en la economía y el 16 está integrado al sector no estatal, añadió la representante femenina en la provincia.

Además, están incorporadas en oficios no tradicionales como carboneras, carpinteras, grueras, cocheras, albañiles, es decir que no existe una labor que no puedan desempeñar, precisó.

También se destacan en las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, todo lo cual es una muestra del esfuerzo por superarse en estos años, de su integración a todos los procesos sociales y de su hacer cotidiano.

Sobresalen también las que están vinculadas a la producción de alimentos a través de las Cooperativas de Producción Agropecuaria, las pequeñas agricultoras, usufructuarias y contratistas privadas.

Las tuneras se desempeñan igualmente como Presidentas y Vicepresidentas de Gobierno en municipios y provincia; son Delegadas de Circunscripciones y Diputadas a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Además resaltan las administrativas, las que ocupan puestos en los diferentes niveles de dirección empresarial y las que laboran en otras esferas donde son ejemplos de entrega, consagración y compromiso con el desarrollo económico del país y el legado del líder histórico Fidel Castro y de Vilma Espín Guillois.

