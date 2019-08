«El Tunero» que garantiza ofertas diarias para el pueblo

Las Tunas.- El mercado agropecuario «El Tunero», situado en la cabecera municipal de esta oriental provincia, se abastece diariamente para ofertar productos a la población y garantiza la buena calidad de los mismos, aunque todavía la cantidad y variedad de alimentos se queda por debajo de la demanda poblacional.

Compuesto por cuatro áreas de ventas para viandas, frutas y vegetales, dos áreas de carnicería que incluyen carne de cerdo natural y ahumados, una de enlatados, una fonda gastronómica y un área de Labiofam; esta edificación situada en el centro de esta ciudad, tiene el reto de aumentar cada día más sus ofertas y servicios.

El administrador de la misma, Noel Barea Salazar, expone que aunque nunca alcanzan los productos siempre hay algo que ofrecer.

«Aquí todos los días entra uno o dos camiones de mercancía, por lo menos las frutas no han faltado: el melón, el mango y la frutabomba, son productos que están fijos aquí hace algún tiempo.

«Las viandas están un poco más escasas: el plátano vianda, burro, el boniato; pero yuca siempre hay, plátano fruta, calabaza».

Diariamente entran aproximadamente 10 quintales de cada producto y 200 kilogramos de carne de cerdo, cifra que según su administrador, se ha reducido en comparación con meses anteriores y se toman iniciativas para que la repartición sea lo más justa posible.

«Ha bajado la cantidad de carne de cerdo, que es sin dudas el alimento más demandado.

«Antes era una cifra estable entre 700 y 800 kilogramos (kg); en estos momentos estamos en 200, y como es lógico nunca alcanza.

«Con el objetivo de intentar ser lo más justos, y propiciar que una mayor cantidad de pobladores lleguen hasta la carne, tomamos la iniciativa de repartir cada día tickets entre las personas que se quedan en la cola sin poder comprar la carne, para que al otro día tengan la oportunidad de hacerlo sin ningún inconveniente», añadió Barea Salazar.

El poblador Omar Pérez, de la comunidad de Cuatro Caminos, expone que no está de acuerdo con esta medida puesto que para las personas de otros municipios, o lugares alejados de la ciudad no es favorable.

«Yo vengo una vez cada cierto tiempo al pueblo, y entonces resulta que no puedo comprar la carne porque ya los turnos están repartidos. No podré nunca, porque no es práctico ni económico para mí, que tenga que venir una tarde a sacar el turno y a la mañana siguiente a comprar».

Sin embargo, otros citadinos más habituales en el marcado exponen que desde que se puso en práctica la medida se ha evitado a los acaparadores y oportunistas que entraban a la cola una y otra vez para comprar el producto, dejando a otros sin la oportunidad de llegar a él.

Otro de los locales más visitados es el que oferta productos enlatados. Su dependiente Orlando Guzmán Cuba, expone que diariamente vende sobre los cuatro mil pesos, cifra que aumenta cuando hay ofertas atractivas como las papas y el puré.

«Aquí tenemos gran variedad de productos, mayormente devenidos de la Empresa Agroindustrial Ceballos y las mini industrias locales: está el ajo molido, los sazones, los frijoles, pimiento y en estos días hay tostones pre-elaborados, que también llaman mucho la atención».

Por otra parte la zona de los ahumados es una de las que cuenta con menos variedad. José Alfredo Cadina, su dependiente, expone que siempre hay productos, lo que no la cantidad que se demanda y opina que el abastecimiento en este sentido no es bueno.

Así el mercado agropecuario «El Tunero», abre sus puertas de 10 de la mañana a nueve de la noche y aunque no logra satisfacer la demanda de los pobladores, siempre tiene ofertas que apoyan la alimentación de los hogares.

