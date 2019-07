Reconocen al atleta de Las Tunas ganador en los Juegos Mundiales de los Trabajadores

Las Tunas.- El joven Gerardo Terry Cheri recibió el agasajo de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) por resultar ganador de la medalla de plata en la disciplina de salto largo en los Juegos Mundiales de los Trabajadores, en Tortosa, España 2019.

Gerardo terminó segundo en ese evento internacional, por lo cual recibió el reconocimiento de manos de dirigentes de la organización obrera en la provincia, el sindicato de Educación al cual pertenece, el Instituto Nacional de Deporte, INDER y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en su propia comunidad de residencia en el Reparto Buena Vista, ante la presencia de familiares y vecinos.

Emocionado aún por el triunfo declaró que fue gracias a la preparación recibida desde la base «de ahí pasé al Campeonato provincial, en el cual obtuve también el primer lugar, después a los zonales y posteriormente al nacional, donde alcance medalla de oro y de ahí me seleccionaron para ir a España».

Sobre la importancia de que los trabajadores participen en estos juegos afirmó «es una buena oportunidad que tenemos, además de representar al país en cualquier competencia de este tipo y sobre todo alzarse con un buen lugar».

«En España obtuve el segundo lugar a pesar de no tener una buena preparación, debido al cambio de horario y otros factores que influyeron en que no me pude adaptar muy bien, pero ahí está el resultado».

«Mi compromiso es prepararme bien para la próxima competencia mundial de los trabajadores donde espero volver a clasificar».

En el agasajo al atleta ganador en los Juegos Mundiales de los Trabajadores España 2019, María Antonia Amado Fajardo, miembro del secretariado provincial de la CTC, destacó la actuación meritoria desde la base del deportista Gerardo Terry Cheri, quien representó dignamente a Las Tunas y a Cuba en ese evento internacional.

Gerardo es profesor de Atletismo de las categorías escolar y juvenil en la EIDE Carlos Leyva y ganó ese derecho después de alcanzar medalla de oro en el salto de longitud en los novenos Juegos Nacionales Deportivos y Recreativos de los Trabajadores, desarrollados en Santiago de Cuba y que auspicia la organización obrera.

Además del tunero, otros deportistas de las disciplinas de atletismo y ajedrez integraron la delegación de Cuba a los Juegos Mundiales de los Trabajadores en España, a los que asistieron tres mil participantes de 46 países.

/nre/

