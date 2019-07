Díaz-Canel: que cada quien se pregunte qué puede hacer y haga su parte

La Habana.- Al clausurar el III período ordinario de sesiones de la IX legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Miguel Díaz-Canel, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, señaló que el único modo de resolver los problemas es que cada quien se pregunte diariamente qué puede hacer, y haga su parte.

El mandatario exhortó a pensar como país, no delegar soluciones a menores niveles jerárquicos, a entender que todos los funcionarios son servidores públicos y que detrás de cada problema existe un cubano.

Pensar Cuba es que todos nos entreguemos en cuerpo y alma a la Revolución, ese es nuestro monumento a la generación histórica, afirmó.

Como parte de su intervención, reconoció que los debates suscitados por parte de los diputados evidenciaron seriedad y conocimiento pleno del momento que se vive, de lo que avanza, de lo que no, y de qué hacer para lograr un socialismo próspero.



Expresó que estas sesiones parlamentarias fueron jornadas de trabajo intenso y productivo en las que se discutieron y aprobaron tres nuevas leyes, y señaló que Gobierno y Asamblea trabajan en sintonía para encontrar soluciones que permitan enfrentar la compleja situación marcada por la persecución financiera y el recrudecimiento del bloqueo.

Díaz-Canel anunció que en octubre próximo se elegirán los cargos fundamentales para la dirección del país, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley Electoral aprobada en la jornada de hoy.

Sobre la situación de la economía al cierre del primer semestre, comentó que no se cumplieron los ingresos previstos por exportaciones, no obstante se alcanzaron niveles de producción necesarios para el desarrollo del país.

El escenario en el 2019 será más complejo debido a la prohibición de las operaciones de cruceros, entre otras aplicadas por el gobierno de Estados Unidos para tratar de asfixiar a Cuba, pero se mantiene la indicación de que el pago de deudas sea superior a la solicitud de créditos, señaló.



La meta es evitar en lo posible las afectaciones a la población y los servicios, por lo que urge tomar medidas extremas para el control y el ahorro de recursos, expresó.

Entre las perspectivas del presente año se encuentra la puesta en explotación de un grupo de inversiones para asegurar el desarrollo del transporte, la aprobación de nuevos negocios de capital extranjero, y la terminación de más de 15 mil viviendas.

Advirtió sobre la necesidad de modificar la mentalidad importadora, y superar la pobre gestión exportadora.

A decir del Presidente, el pueblo ha reaccionado con inteligencia a las nuevas medidas económicas, y los especialistas están llamados a buscar reservas de eficiencia a golpe de trabajo, innovación, ciencia y producción, en esta nueva etapa, cuya clave está en lo local y el ahorro como fuente de ingresos.



Aseveró que se deben revisar las directivas del Comandante en Jefe Fidel Castro durante el llamado Período Especial, sin temor a los términos, y sacar las lecciones que dejó para no volver a esa situación.

Destacó la necesidad del gobierno electrónico como una herramienta de los servidores públicos para estar al tanto del sentir del pueblo.



Sobre la política hostil de los círculos de poder estadounidenses hacia Cuba, señaló que nada lograrán ante la voluntad del pueblo cubano de vencer los obstáculos.

Enfatizó en los lazos de cooperación y amistad que ha cultivado Cuba alrededor del mundo, así como el respeto al derecho internacional y propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

¿Qué significa pensar como país?

💡Que tu problema sea el mío.

💡Que no me sea indiferente lo mal hecho, lo que dañe a #Cuba, lo que no le aporta.

💡Que el egoísmo no comande las acciones diarias; y sí la solidaridad.

💡Que la opinión de cada uno sea escuchada, desde el respeto. pic.twitter.com/CCWsA7J6wO

— Leticia Martínez Hernández 🇨🇺 (@leticiadeCuba) 9 de julio de 2019