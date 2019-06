Las Tunas- A Romilio Maya Sen lo conocí en medio del vertedero de Palancón donde echaba la basura recogida hacía solo un rato en la ciudad de Las Tunas.

Empezaba a calentar el sol y estaba allí con un carretón desvencijado tirado por su caballo “Chiquito”, terminando de descargar el segundo viaje que traía del barrio El Faisán, en Buena Vista, a más de dos kilómetros de distancia.

Lo hacía con las manos descubiertas porque no hay guantes, me dijo, y tampoco botas, y para que nos den escobas cuesta, nos faltan muchas cosas, menos la vergüenza y las ganas de trabajar duro.

Yo llevo más de veinte años recogiendo basura y lo hago con gusto porque me tengo que ganar la vida decentemente y porque alguien tiene que limpiar la ciudad.

Por suerte ahora nos pagan un salario bastante bueno, no es para menos, porque este trabajito se las trae.

Imagínese que todos los días a las cuatro de la mañana ya yo estoy en pie, comienzo bien temprano antes de que el sol y el calor aprieten.

Me iban a dar un área verde pero yo no quise, allí en un pedacito hay que recoger cincuenta basuritas y como carretonero, con un saco y mi caballito, ando más rápido.

A veces doy hasta tres viajes. Menos mal que la gente considera mi trabajo, me saludan, me dan buchitos de café, sacan la basura el día antes por la noche y no echan escombros ni nada pesado que Chiquito y yo no podemos cargar.

Cuando termino de trabajar en la recolección entonces tengo que salir a buscarle comida a mi caballo porque yo no le compro yerba mala a cualquiera que la vende por ahí. A los animales hay que cuidarlos mucho y más si son de trabajo.

Mi papá tiene 99 años y está vivito y coleando. Tengo a quien salir, me siento fuerte y quiero seguir en esto, lo que si no quiero es estar sentado en la casa cuando afuera hay tanto por hacer.

Ya tengo 70 años y no pienso irme por ahora, recoger basura es lo mío, todo el mundo tiene una pasión ¿no? y esta es la mía.

/nre/

