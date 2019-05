Cuidado con el bullying

Recuerdo que en el círculo infantil Malena no la pasaba muy bien. Era una niña como todas, pero por alguna razón que no logro discernir, se convirtió en la víctima de un montón de niños. Nadie quería jugar con ella, todos se burlaban de cada una de sus acciones y se reunían como buen equipo, para organizar la próxima maldad que le harían. El propósito de toda estrategia era hacerla llorar.

Esa experiencia para Malena no fue de un día o dos. Cada una de las jornadas en que asistía al Círculo Infantil, era una prueba, superarla dependía de ella misma.

En Cuba el empleo del término bullying no es muy usual, aunque poco a poco la interacción en la red de redes y el consumo de producciones foráneas no han dado la pista, de por dónde va el significado de la palabra. Ojo, es un error pensar que en Cuba no existe el bullying, solo porque se esconde bajo otras denominaciones.

¿Cuáles pueden ser las causas de estas actitudes? ¿Cuánto pueden repercutir en el desarrollo de los infantes? ¿Qué rol juega la escuela y la familia para solucionar estos problemas? Estas preguntas guiarán el debate Sin pelos en la lengua.

Escuche el podcast https://www.ivoox.com/cuidado-bullying_md_35596726_wp_1.mp3 Descargar audio

Casi todos los conceptos apuntan que el bullying es un fenómeno frecuente en la infancia, por ser esta la etapa en que aún no hemos forjado nuestra personalidad, no somos capaces de asimilar las diferencias de los demás y tampoco tenemos la coraza creada como para superar este tipo de eventos.

¿Qué rol juegan los centros de enseñanza y la familia para resolver los problemas del acoso escolar?

Todo niño que afronte una infancia traumática puede verse afectado en su desarrollo posterior, ese puede ser el indicio de conductas desajustadas.

Es triste ver a un niño llorar y más cuando cree que el mundo entero le da la espalda. Para ellos lo más importante es ser aceptados por sus semejantes y cualquier muestra de rechazo los hará dudar de sus capacidades y de su apariencia.

Los padres y los maestros deben estar muy atentos al desenvolvimiento de los infantes, deben reflexionar sobre la diversidad, la aceptación y la amistad. Pero sobre todo, ser patrones positivos de conducta, pues casi siempre esos niños son el espejo de lo que proyectamos los adultos.

Y usted qué piensa. ¿Tuvo una experiencia de este tipo? ¿Cómo pueden evitarse estos problemas bullying o acoso escolar? Cualquiera que sea su opinión puede emitirla a través de este canal o hacerla llegar a la página tiempo21podcast@gmail.com. Yo soy Leydiana Leyva Romero y lo invito a un próximo debate sin pelos en la lengua.

/mdn/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube