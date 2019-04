Trabajadores cubanos sostendrán intercambios con autoridades gubernamentales y empresariales

La Habana.- Con intercambios en Ministerios, Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial e Institutos Nacionales, para conocer sobre sus principales tareas y programas, transcurrirá hoy la segunda jornada del vigésimo primer Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) que hasta el 24 de abril se desarrolla en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Los cerca de mil 200 delegados a la cita del movimiento obrero cubano, en representación de todos los sindicatos y provincias, conocerán igualmente respuestas a los planteamientos emanados del proceso orgánico efectuado con anterioridad al cónclave, según el programa del evento.

Una prioridad para los trabajadores de la mayor de las Antillas la constituye su impulso a la economía nacional, especialmente en el contexto actual, marcado por constantes agresiones e intentos del gobierno de los Estados Unidos por limitar la inversión extranjera en la Isla.

Hacia la batalla económica en la nación se centran las miradas en la magna cita, pues son los proletarios los verdaderos actores de la eficiencia que demanda hoy el país; y de la búsqueda de nuevos rubros exportables no solo para sustituir importaciones sino acceder a los recursos que no se producen en Cuba.

En la primera fecha del Congreso se canceló el sello Aniversario 80 de la CTC y los asistentes recibieron información detallada acerca del comportamiento de la economía cubana, sus principales desafíos y prioridades; las estrategias en materia de política de empleo y salario e impactos en el escenario laboral; actualización del modelo económico-social cubano.

Debates sobre temáticas vinculadas a la política de empleo y salario, actualización del modelo económico cubano y perspectivas de la economía nacional, caracterizaron la jornada inaugural del cónclave.

En sesión plenaria y ante los cerca de mil 200 delegados a la magna cita, Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, aseveró que la situación de la economía cubana, de tensión de liquidez, es reversible.

Pero para ello hay que cambiar la forma de hacer las cosas, identificar potencialidades, eliminar el formalismo en la evaluación del rendimiento de los programas, lograr la sustitución efectiva de importaciones mediante el encadenamiento productivo y el desarrollo de la industria nacional, precisó.

Aun con las limitaciones actuales, la Isla tiene potencialidades y está en el camino de mejorar la eficiencia de la economía de la empresa estatal y de la economía en general, resaltó Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo.

Resaltó que se preparan en el territorio 22 nuevas medidas en pos del fortalecimiento del sistema empresarial estatal del país y de la economía en general, como parte de la actualización del modelo cubano.

Solo el fruto del trabajo eficiente y eficaz de la clase obrera- desde su condición de propietaria común y en alianza estratégica con los campesinos- hará posible la materialización de la sociedad socialista próspera y sostenible a la cual aspiramos, indicó Ulises Guilarte de Nacimiento, miembro del Buró Político del Partido y secretario general de la CTC.

Durante la lectura del Informe Central del Congreso, aseguró que no habrá labor sindical si la organización no ejerce su rol dirigente y representante, si no funciona, moviliza y educa, con la unidad como principio clave.

Para 2021 en la mayor de las Antillas serán más las personas que salen de su edad laboral que las incorporadas, debido al marcado envejecimiento poblacional, puntualizó en la jornada Margarita González Fernández, titular de Trabajo y Seguridad Social.

Agregó que el coeficiente de carga demográfica o relación de dependencia permanecerá favorable hasta 2030 y, desde ese año, se manifestará de forma negativa, por lo cual existirán 821 inactivos por cada mil activos.

Todo ello tiene como base que la nación es de las más envejecidas de América Latina y el 61 por ciento de los ocupados tiene 40 años o más, tendencia que no se recuperará en los calendarios venideros.

La esperanza de vida al nacer va en aumento y de manera inversa, se observa la disminución de los nacimientos, con seis mil 248 menos que hace una década.

Asimismo, Guilarte de Nacimiento canceló el sello postal Aniversario 80 de la Central de Trabajadores de Cuba.

Unos 60 delegados de 16 países y una treintena de organizaciones sindicales del mundo, también participan en la cita que durante cinco días abordará temas relacionados con el rol del movimiento obrero en la construcción del socialismo próspero y sostenible al cual se aspira en la nación. (Evelyn Corbillón Díaz /ACN)

/mdn/

