Internet por datos móviles, lo que dicen los clientes

Las Tunas.- Hace poco más de un mes la Empresa de Telecomunicaciones en Cuba empezó a comercializar el servicio de internet en los teléfonos a través de los datos móviles, y en la provincia de Las Tunas los clientes se remiten a los Centros de Atención Telefónica para precisar sobre algunas dudas.

En entrevistas realizadas anteriormente a especialistas de Etecsa en Las Tunas se aclaraba la necesidad de que los usuarios de la Red se informaran antes de activar este servicio para evitar pérdidas económicas y se especificaban los requisitos para una conexión exitosa, por tal motivo cada vez más clientes llaman a los Centros de Atención Telefónica de Las Tunas.

Las dudas más frecuentes de la población están relacionadas con la activación del servicio, comentó a Tiempo21 Laritza Frómeta, ejecutiva en Telemática de ese centro.

«Los usuarios se preocupan porque no les llega un mensaje para activar el servicio, en estos casos deben comprobar si el teléfono es inteligente y soporta la 3G en una frecuencia de 900 Mhz.

«Otro de los errores más comunes es que algunos usuarios activan la modalidad de tarifa por consumo y pierden todo el saldo en poco tiempo, es importante tener esto en cuenta».

A más de un mes de iniciado este servicio, las impresiones de la población rozan los extremos. Hay quienes consideran que es demasiado caro y afirman en buen cubano, que este mes la conexión le ha cobrado «un saco de dinero», otros explican que han navegado con frecuencia y aún les queda para algunos días más e incluso otros han decidido comprar el paquete de 30 cuc.

Para muchos el internet por datos móviles ha resultado muy provechoso especialmente para los que no pueden acceder a zonas Wifi o a los que no tienen nauta hogar. En las opiniones recogidas la calidad de la conexión no es una de las quejas frecuentes como sí lo es el precio, cuestión que imposibilita el uso del servicio a una parte representativa de la población.

/ymp/

