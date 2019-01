Premian en Las Tunas concurso La muñeca negra

Las Tunas.- Los pioneros ganadores del concurso La muñeca negra fueron reconocidos hoy en la Biblioteca Provincial José Martí, una iniciativa que cada año rinde tributo al Apóstol en su natalicio en la provincia de Las Tunas.

El evento no solo vincula a los pioneros a la obra martiana pues toda la familia se ve inmersa en su confección. Una de las ganadoras del concurso es Iliani Gutiérrez Campaña, estudiante de la escuela Manuel Ascunce Domenech, ubicada en el municipio de Puerto Padre.

«Mi mamá, mi papá y casi toda la familia me ayudó en la confección de mi muñeca. A mí me gustó participar en este concurso porque me encantan todos los cuentos de José Martí, especialmente este porque expresa el amor de Piedad hacia su muñeca. No importa el color, solo el amor».

Kirenia Peña Correderas, especialista en comunicación de la Biblioteca Provincial, explicó las bases del certamen y cómo se desarrolla el proceso de selección de las mejores muñecas.

«Cada año la Biblioteca Provincial José Martí auspicia el Concurso La muñeca negra, alegórico al cuento de igual nombre. Las mejores muñecas son las que más se asemejan a Leonor, uno de los personajes centrales del cuento y razón de ser de este evento. Una vez que llegan a la Biblioteca son evaluadas por una comisión integrada por artistas de la plástica, ellos tienen a su cargo seleccionar las mejores».

El Concurso La Muñeca negra se ha convertido en una tradición que honra el legado martiano, mencionó Meris Tejeda, una de las organizadoras del evento, «la participación no es como antes, en años anteriores se presentaban hasta 300 muñecas pero este año solo nos llegaron 150.

«Es importante mantener viva la esencia de la obra de José Martí a través de certámenes que involucren a toda la familia, como este. Una mayor divulgación del evento y la inserción de la familia pueden encaminar este propósito».

