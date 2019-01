Equipo Leñadores a la Serie del Caribe: ¿falta de respeto o traición a quienes lo dieron todo?

Contenido generado por usuarios

Juan

morales@enet.cu

Pablo Civil traicionó a su gente. Ese no es el equipo Los Leñadores, ¡es un equipo Cuba! Dejó aquí a jugadores que lo dieron todo durante el campeonato (como Peña y Viñales). Es inmoral llevar a Despaigne, Gracial y a Moinelo, que se negaron a jugar en la temporada. Y no les sorprenda si Danel va para la banca, pues Cepeda y el pelotero de Bayamo están ahí precisamente para ocupar ese turno al bate. Veremos cómo le sale a Civil esta traición a su gente.

Eric

epf591014@gmail.com

Los que acaban de hacer el equipo a la Serie del Caribe excepto Pablo Civil, les duele ver estas imágenes del recibimiento en Las Tunas de los Leñadores, por eso acaban de hacer esa barbaridad.

Jessica Castell

jescafre89@gmail.com

Es una falta de respeto, hacia los peloteros y hacia los seguidores del deporte nacional, que no lleven al equipo regular que ganó la serie. Hacen que los jugadores se esfuercen y se entreguen en el terreno y después sin ninguna explicación los sacan del equipo para llevar a otro que ni siquiera tiene mejores números.

Está el caso de Yasiel Santoya, que jugó los 5 partidos de la final y 3 de la semifinal en los cuales impulsó 9 carreras y dejarlo para llevar a Samón o a cualquier otro no es justo. Realmente, me pregunto si la elección de los equipos Cuba la hacen de forma objetiva, o simplemente es una persona o grupo, con intereses personales y donde imperan los sentimientos y las opiniones particulares acerca de los atletas sobre el rendimiento de los mismos.

Es una pena que quieran rescatar nuestro deporte nacional y sigan ocurriendo estas cosas. Al parecer lo único que está mal en el béisbol cubano es la asistencia a los estadios, ya que es lo único que preocupa pero la realidad, es otra.

Rafael Herrera

herrera12@gmail.com

Era sabido que eso iba a pasar: el desmembramiento del equipo de Las Tunas con vistas a la Serie del Caribe. Nuevamente se impone el poder y la maña, la piña de nuestra pelota, porque nadie se engañe la decisión no es de Civil, es de la Comisión Nacional de Béisbol porque desde antes de concluir la Serie Nacional ya en el Latinoamericano un grupo de peloteros entrenaba porque sabían que iban a Barquisimeto. ¿Hasta cuándo tendremos que permitir esa humillación, ese desprecio con peloteros que lo dieron todo durante toda la temporada y ahora los privan de ir a Venezuela. Yo estoy de acuerdo con los refuerzos pero en las áreas donde haga falta como es el pitcheo, pero ni en el cuadro ni en los jardines hacía falta nadie más. Ese equipo regular debió ir íntegramente a la Serie del Caribe. Por eso hay tanto desaliento en los peloteros, tanta falta de motivación en Cuba entera porque al final se impone la piña para beneficiar a los que siempre son favorecidos, porque los nombres se sabían.

Ninguno de los de Japón quisieron jugar de refuerzo, ahora es inmoral llamarlos al equipo. Hay que desaparecer a quienes dirigen el béisbol cubano a fuerza de prerrogativas, prepotencia y abuso de poder, ¿hasta cuándo van a suceder cosas como estas? El equipo los Leñadores será el mismo en la próxima Serie Nacional con esta decisión que nadie entiende?

Misael González Cueto

misaelgc@hotmail.com

No se asombren de nada. Vuelve a imponerse la falta de cordura y sobre todo la falta de respeto a un grupo de peloteros. Vuelve a cometerse un error garrafal y no pasa nada, nadie le sale al paso a quienes se empeñan en seguir sumiendo en el lodo a nuestro béisbol que está como está precisamente por la dirección de ese deporte. No hay palabras para calificar esta injusticia. Duele y molesta la impotencia que sentimos los cubanos que amamos nuestro beisbol.

Yuandri

juridico@esaltu.minag.cu

Quizás sea este el retiro de Danel si sale de regular, quitar a Jhonson por despaine? Civil acabó con la alegría del pueblo ya no es las tunas es el Cuba, si no gana es un fracaso y si gana ya no sera igual, de acuerdo totalmente con el comentario anterior.

AHA

minturvc@vcl.mintur.tur.cu

No soy Tunero pero simpatizo con esa provincia y con el equipo, clase falta de respeto, ¿dónde Pablo Civil tiene la cabeza?, preferible perder en la Seria del caribe pero haber llevado más jugadores del equipo que se lo merecen, Peña, Viáles, Figueredo y así justificaría la inclusión de Civil hijo. No le sorprenda si el año que viene este equipo no clasifica, es lógico, para qué tanto esfuerzo???

De las redes:

Andres Lozano Zamora Reconozco que no sé nada de pelota, pero le ronca caballero… es un bochorno.

Anier Arnedo Sanchez DIME SI ESO ES VERDAD

Jorge Pedro Gonzalez Solo se que no se nada..

La comisión nac. De beisbol

William Amed Tamayo Guevara Se puede ser cualquier cosa en la vida menos ingrato, aunque me cueste mi cuello, una vergüenza la verdad….

Niuvis Torres Eso es siempre así, cuando Pinar del Rio fue camepón de la Serie 50, dejaron a Quiala para la Serie del Caribe.

Lilita Guerrero Tamayo Y Denis Peña se quedó fuera

Niuvis Torres Yo no se mucho de alineaciones de pelota pero hay análisis que no puedo dejar de hacer, por ejemplo bajo qué argumento Alfredo Despaigne integra ésta nómina cuando el no jugó en la Serie Nacional, por lo tanto no se pueden hacer valoraciones de su rendimiento, por qué alterar el algoritmo de juego que han conseguido estos Leñadores incluyendo peloteros que no se merecen estar ahí más que nuestros Campeones como Denis Peña y Viñales que es cierto no tuvo mucho rendimiento ofensivo pero si le aportó mucho como receptor mientras estuvo lesionado Yovany Alarcón y no lo hizo mal. Por qué dejan fuera a Santoya y a Erlys Casanova que no por gusto fueron escogidos por Pablo Civil como refuerzos y el ha demostrado que sabe de pelota. Si realmente no se nada de pelota ni de estrategias porque no enteindo nada.

Pedro José Expósito injusticia con con Feliz Nuñez y Denis Peña, la comisión nacional hasta cuando

Rosa Velazquez No parece que Pablo Civil participara en esa seleccion. Un desastre. Hasta cuando la Comision Nacional va a seguir en lo mismo.

Sera Yanet El Yoalkis que mencionas es el de tunas, cruz?

Albert Blanco Zayas Sí.

Eduardo Leyva Pa llevar a Samon llevo a Saavedra…

Albert Blanco Zayas Samón es un poco más rápido. Y la verdad el vejeztorio de la nómina casi obligaba a incluir al granmense.

Eduardo Leyva Coño Albert Blanco Zayas pero siempre llevamos a los mismos para obtener los mismos resultados mano.

Ya es hora de darle juego a la juventud.

Ese es el presente y futuro de nuestro béisbol….

Salu2

Alex Ortega Rosita siempre será así

Niria Escobar Mayedo Cierto, Saavedra.

Margaret Balanza Con algunas inconformidades, pero espero q la Unión y alegría del equipo no se afecte con este nuevo equipo, suerte

Albert Blanco Zayas No hay equipo, amor… Es otro equipo, otra dinámica. LO peor ha sido el disgusto de la gente, que pasó de la alegría por el triunfo y los carnavales, a la consternación.

Yalile Rojas Amado A dónde van a llevar los sacrifidos que quedaron desamparados

Pedro José Expósito Leonardo Goire no es preparador físico ni en el ajedrés, y se queda el prepara el equipo campeón de la serie nacional, sin palabra eso es traicionar el deporte Cubano…

Jose Acuña Cruz pero el director de tunas sabía que peña no iva pues no realizó el viaje eso estaba confeccionado y el es particpe

Jose Acuña Cruz no se defendió a ese muchacho y complicidad con los jefes tambien se dejó Faliz Nuñez Y el preparador fisico está un miembro de la comisión nacional que era en su momento 3era base de matanzas eso es para viajar ahora a los bonitos de japón no le duele nada ni estar lejos de la familia

/mdn/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube