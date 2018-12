Dime lo que escuchas y te diré quién eres

En la actualidad, se mezclan ritmos que más que contribuir a la perdurabilidad de las tradiciones, promueven la vulgaridad y la indecencia en la música, y muchos de estos géneros se consumen por la población más joven de la provincia de Las Tunas.

Estos ritmos mezclan sonoridades de la música electrónica, el hip hop y el reggaetón, pero se caracterizan por sus letras agresivas. Por lo general son espacios públicos como parques y plazas, así como la escuela y la comunidad, los escogidos para escuchar cualquier tipo de música.

Para los jóvenes de hoy el consumo musical forma parte de su día a día, sin embargo son los intérpretes de moda los paradigmas que se imitan.

Los cantantes del momentos se acogen a los ritmos de moda para mantener viva su popularidad, por eso no dejan huellas y ese fenómeno ocurre tanto en Cuba como en el extranjero.

Sin embargo muchos grupos de jóvenes los siguen y los convierten en patrones de su manera de vestir, de hablar o de comportarse.

Lo cierto es que los ritmos tradicionales ya se consumen poco por la juventud y no siempre es porque las jóvenes generaciones no se acerquen a esta música que nos define, sino que aún no se diseñan estrategias certeras para atraerlos.

Por suerte, aunque la música de moda pretende ganar espacio, muchas personas, entre ellas adolescentes y jóvenes, vibran aún de emoción al escuchar un tema de la trova u otro género que invite al deleite y a la reflexión.

Y es que resulta emocionante andar por la vida y caer rendido ante la magia de una bella canción.

Ya lo dijo Pablo Casals, uno de los compositores españoles más relevantes del siglo XX, la música es la manera divina de contar cosas hermosas y poéticas al corazón.

/mdn/

