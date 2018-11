Médicos en casa, vacío en Brasil

Las Tunas-. Desde que mi primo-hermano (más lo segundo que lo primero) está cumpliendo misión internacionalista en Gambia, África subsahariana, cambié la concepción que tenía sobre esta tarea.

Antes la veía como una manifestación de hermandad entre naciones, como una vía de desenvolvimiento económico para nuestros profesionales de la salud; pero hoy siento cómo los galenos, que dejan una ola de nostalgia en cada familia y se van, con gorriones en el alma para un país desconocido, lo hacen con la enorme voluntad de salvar vidas.

En una ocasión mi entrañable Luis me escribió: «Mi hermana, aquí las personas no tienen costumbre de ir al médico, ya van cuando se están muriendo, casos críticos en su mayoría.

«Me duele que hayan países que no vean la medicina como prioridad, me duele que intereses económicos y políticos permitan muertes evitables, me duele que aún hayan personas que no valoren a Cuba. El mundo necesita de Cuba».

Hoy, cuando el presidente electo de Brasil Jair Bolsonaro se muestra en contra de la misión Más Médicos y Cuba decide retirar los colaboradores de ese país, pienso en las palabras de mi primo.

Y cuando veo regresar a la Patria a cinco nuevos médicos de Las Tunas, pienso en las más de 30 millones de personas que quedan sin asistencia médica en el país sudamericano.

0-0-0

Anderson tiene apenas cuatro años. El reloj marca las 2:00 de la madrugada y sus redondos ojos negros cada vez se hacen más saltones; resulta que hace un año y medio no ve a mamá, y sabe que se acerca en algunos de los ómnibus que lleva a los colaboradores a sus ciudades de origen.

De repente la caravana, los encuentros… el abrazo de su más querido ser, la lágrima de emoción, el tan esperado beso.

Para Roxana Aurora Pérez Rodríguez no es la primera misión internacionalista, ya pasó antes cuatro años en Venezuela; pero sí es la primera vez que le suspenden la tarea de forma tan abrupta.

«Es algo que nunca imaginamos. Estoy feliz de estar aquí, con mi niño en brazos; pero me duele pensar en todos los que allá se quedan sin nuestra ayuda».

El puertopadrense Odelmis Álvarez Rivera me mira con sus ojos nublados, lo vi estremecerse cantado las notas de Himno Nacional.

«Estoy lleno de tristeza y orgullo. Tenemos muchas anécdotas, dejamos muchas amistades; pero sí venimos con la convicción de que cumplimos con la Patria, al menos en lo que pudimos».

Junto a ellos regresó la jobabense Liset Blanco Contreras y Aleida Petra Oliva Quintero y Yanelis Núñez Gómez, de esta ciudad.

Con estos cinco, ya suman 97 los tuneros que tienen la dicha de volver a pisar la tierra que los vio nacer.

Aún quedan en tierra carioca 304, llegarán poco a poco, con los sentimientos compartidos: una parte de sus mentes se queda donde están sus pacientes brasileños; su fuerza, su ejemplo y su empeño, serán para seguir regando su simiente aquí, en la Patria, después de abrazar a su familia.

/mdn/

