Una cronología para acercarse a Vicente García

Las Tunas.- Mayor General Vicente García González. Cronología documentada, es uno de los últimos textos publicados por la editorial Sanlope, de la provincia de Las Tunas, que está a disposición de los lectores en la red de librerías del territorio.

Su autor, Víctor Marrero Zaldívar, historiador de esta ciudad, refiere que el texto constituye una excelente herramienta para el trabajo de los profesores y la consulta de los estudiantes de varias enseñanzas.

«Para mí es un libro importantísimo, no porque sea de mi autoría sino porque en orden cronológico recoge la historia del mambí en su desempeño durante la lucha revolucionaria, y además tiene muchísimos elementos de la historia de la urbe.

«El que lo adquiera podrá tener de primera mano todo un conjunto de informaciones organizadas y ordenadas por fecha de los acontecimientos más importantes de las guerras en esta región, sobre todo la de 1868 y la Tregua Fecunda».

Hay muchos aspectos poco conocidos de la vida de Vicente García

«Sí. Vicente no solo fue Jefe de Las Tunas como las personas me comentan, también fue líder de Oriente y Camagüey, Presidente de la República de Cuba en Armas, Secretario de Guerra. Fue todo un personaje, dentro de los Generales cubanos fue el que más cargos ocupó, y esto a veces no es conocido dentro del público común».

¿Cuánto requirió de usted el proceso de investigación para conformar el libro?

«Es una investigación de 15 años porque a veces pudiera pensarse que es sencillo y no es así. Llevo más de tres décadas estudiando la vida y obra de Vicente García y en ese tiempo las personas me pidieron que preparara una cronología que es mucho más dúctil a la hora de ahondar en un personaje, y me parece que nos da una visión generalizada del patriota».

El libro Mayor General Vicente García González. Cronología documentada, se suma a los editados por la Sanlope que se acercan a personalidades o desentrañan acontecimientos de la historia local.

Su artífice, Víctor Marrero, tiene publicados 18 títulos, casi todos sobre Las Tunas; el investigador constituye uno de los defensores del llamado León de Santa Rita, que durante muchos años sobresalió más por su participación en varias sediciones que por sus extraordinarias dotes como patriota independentista.

