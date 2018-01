Caracas.- Los venezolanos se encuentran hoy a las puertas de un diálogo que puede ser decisivo para el futuro del país por todo lo que estará en juego en República Dominicana cuando se vean gobierno y oposición.

El inicio el 11 de enero de una nueva fase de conversaciones en la capital quisqueyana, con el acompañamiento de varios cancilleres de la región, pudiera ayudar a los planes de unidad de los opositores, necesitados de un liderazgo y de credibilidad, si no es otra indicación de Washington.

En Dominicana hay mucho en juego, ya que gran parte de los que concurrirán a las urnas tienen la esperanza de que se puedan lograr los acuerdos necesarios para una convivencia entre gobierno y oposición, que permita mejorar el clima político en un año de elecciones presidenciales y concertar políticas para recuperar la economía de la nación.

El logro de un acuerdo de convivencia para la paz es el principal objetivo que tratará de alcanzar el Gobierno con la oposición reafirmó este sábado el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez.

En opinión del exalcalde capitalino, a pesar de las profundas diferencias políticas entre el chavismo y la derecha, ambos sectores pueden conversar de forma pacífica.

«La oposición tiene, de una vez por todas, que asumir una posición nacional. ¿Ustedes están apostando a la destrucción del país para poder acceder al poder?, si esa es la estrategia de la oposición venezolana, es la más antinacional de las conductas que se haya conocido en la historia de Venezuela», puntualizó.

Pdte @NicolasMaduro “Venezuela de pie,con su dignidad,con todo el brillo del amor,sometido a prueba durante un año 2017 de prueba detrás de pruebas, pruebas de la vida, pruebas de las luchas que nos toca llevar adelante..”#BonoDeReyes2018 pic.twitter.com/LMvzQBaukr — BENCIR GUERRERO O (@begocandanga) 5 de enero de 2018



Alertó el político de la tolda roja que «lo que realmente atenta contra el diálogo de paz son las profundas divisiones que tiene la oposición venezolana».

Esa afirmación la confirmó el sábado el diputado del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Timoteo Zambrano, quien renunció a la comisión opositora de diálogo por sentirse «censurado, vituperado y denostado como supuesto colaboracionista con el Gobierno», según manifestó en una carta pública.

El parlamentario expresó su desacuerdo con integrantes de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), quienes lo recriminan por defender los ideales de reconocimiento al otro, preservando la convivencia, renunciando al odio y tomando la generosidad como actitud moral.

«Censurado como he sido, por algunos de los que nos sentamos juntos en la delegación para la negociación en República Dominicana, debo, por coherencia, sentirme censurado también en esa tarea y por tanto renunciar a ella. La coherencia así me lo exige, y así nadie pensará que un colaboracionista se sienta entre las filas de la oposición», precisó.

Zambrano llamó a la MUD a dejarse de «pantomimas» y «hablar claro» con respecto al proceso de diálogo, porque en su opinión «la política es dar soluciones a la gente y no soliviantarla hacia abismos sin destino. El verdadero liderazgo es no engañar, es no presumir y no acusar en vano para ocultar otras carencias».

Estas posiciones fueron expuestas en una misiva en la que condenó la aspiración de la oposición por derrotar al gobierno por vías que no son las constitucionalmente establecidas, las cuales señaló no constituyen alternativas de solución, sino que por el contrario comprenden “factores para ahondar en el foso de nuestra desgracia colectiva”.

El militante de UNT apuntó que defiende «el diálogo, la negociación y el acuerdo entre gobierno y oposición, como la salida viable a la crisis de Venezuela y aún más allá, como el camino imprescindible para refundar un pacto de convivencia política y social para nuestro país».

Las declaraciones del político ponen en duda las verdaderas aspiraciones de los que asistirán por la MUD a Dominicana, donde se retomarán los seis puntos de la agenda tratados en reuniones anteriores en especial relativos a la paz, elecciones y la agresión económica contra Venezuela.

Está previsto que el 11 de enero se reúnan únicamente las delegaciones y el 12 de enero se incorporen al diálogo los acompañantes internacionales de México, Chile, Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas.

La delegación del Gobierno la forman el vicepresidente para Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez; la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez; el ministro para la Educación, Elías Jaua, y el exembajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Roy Chaderton.

Por la oposición aún se desconoce quienes estarán luego de la renuncia de Zambrano y su carta donde explica su posición. No obstante, la delegación pudiera estar integrada por el exjefe del Parlamento, Julio Borges, los diputados Luis Florido, Simón Calzadilla y Enrique Márquez, según el diario Últimas Noticias. (Luis Beatón, PL)

/mdn/

