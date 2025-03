Festival de apreciación cinematográfica Cinemazul: tras la pupila del espectador

Las Tunas.-Este 26 de marzo concluyó en Las Tunas el Festival de Apreciación Cinematográfica Cinemazul en su edición municipal con la entrega de los principales reconocimientos y galardones.

El evento siempre se dedica al cine cubano, su edición municipal no fue la excepción, y en este caso también homenajeó el 66 aniversario del Instituto Cubano del arte e industrias cinematográficos (Icaic).

«Los concursantes estuvieron bastante bien, nos impresionó mucho la muchacha que ganó el Premio Ola, una joven de 16 años que realmente fue impactante, como se preparó, como realzó los elementos técnicos, pero además condujo el debate de una manera muy fluida, con unas expresiones acertadas en cuanto a la técnica, usando términos cinematográficos, lo logró muy bien.

«También reconocer que estuvo con nosotros el proyecto educativo que se llama Sala de sueños, con la presencia de la especialista Xiomara Mercantete, una iniciativa en la que ella vincula aspectos de la psicología, a temas relacionados con el séptimo arte», declaró a Tiempo21 Anaibis Rodríguez Leyva, presidenta del jurado en el Festival Cinemazul Municipal.

Ola de premio desde el proyector

El premio Ola recayó sobre la joven María Karla Acosta García, perteneciente al cineclub Carpe Diem del territorio.

«Estoy bastante sorprendida porque habían personas compitiendo muy preparadas, como fueron Roger y William, otros miembros del cineclub, y que me hayan dado el premio a mí, me ha fascinado realmente y lo agradezco mucho. Yo elegí la película Esteban porque es una realidad que muchos niños estamos pasando y a menudo se cree que somos siempre felices y no es así.

«Igualmente porque hay elementos de nuestra vida, como es la música, que nos animan a seguir, y también hay personajes muy complicados con los que nos sentimos identificados, porque a mí me gusta el cine realista, elegí a Esteban porque es digno de admiración y nos demostró que con esfuerzo y fe podemos lograr nuestros sueños», confesó la laureada.

El Cinemazul es protagonista

En la provincia de Las Tunas otros municipios también se sumaron a la fiesta del séptimo arte para los espectadores.

Yunicelia Zamora Mercantete, directora del Cine Teatro Tunas, refirió al sitio que esta edición se cataloga como muy buena: «la hicimos como siempre en la sala Titón, que es su sede principal. Pudimos contar en esta ocasión con el proyecto educativo Sala de Sueños, que pertenece a la ESBU Wenceslao Rivero; de los que más aportaron en cuanto a los debates también fueron los de Carpe Diem, que cada día tiene más seguidores, pero también más presencia en cuanto a temas de cine, de la mano de Yury García Fatela, quien es su guía.

«Pudimos disfrutar de cuatro películas cubanas, algunas de ellas, como es el caso de Una noche con los Rolling Stones y Vuelos prohibidos, anteriormente no se habían podido ver en ningún otro festival. Las otras fueron Esteban y Línea Roja, que es otra película que tampoco se había visto porque precisamente Línea Roja se estrenó en el pasado festival de cine, en el mes de diciembre de 2024, muy rico por eso, pues el público también se interesó en no ver más de lo mismo, sino en ver las nuevas producciones, lo que está ocurriendo en temas de cine en nuestro país», concluyó.

Asimismo, en el mes de octubre se realizará la edición provincial del Festival de Apreciación Cinematográfica Cinemazul, que contará con los ganadores de todos los municipios participantes.

