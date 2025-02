Cadena de Tiendas CARIBE en Las Tunas: el reto de seguir creciendo

Las Tunas.- Este 4 de febrero la Cadena de Tiendas CARIBE arriba a su 31 aniversario en todo el país.

Fundada en 1994, es una empresa dedicada a la comercialización minorista en Cuba, orientada a la satisfacción del cliente en sus diferentes segmentos.

Desde la provincia de Las Tunas se multiplican los motivos para celebrar.

Reconocida en disímiles ocasiones por su destacada labor económica social en el territorio, la otrora red de Tiendas Recaudadoras de Divisa (TRD), cuenta en la actualidad con más de 1800 puntos de venta en todo el país, y una vasta experiencia en el sector del comercio, a través de sus tres décadas de funcionamiento.

En esta ciudad las voces de esos que fueron protagonistas de su día a día, nos recuerdan que tras cada institución exitosa se erigen hombres y mujeres comprometidos y de voluntad.

«Yo provenía de Cubalse, o sea, pasamos a TRD, y luego Tiendas Caribe, trabajaba en la Casa Azul, en el departamento de telas y cedería, donde permanecí hasta que me jubilé. Esta etapa para mí fue lo máximo porque yo amaba mi trabajo, me dediqué por entero a ello, ayudaba a mis compañeras, trataba de nunca tener faltante, y nunca fui sancionada, porque era muy exigente en mi departamento.

«Además había mucha disciplina, al cliente había que atenderlo, era la prioridad. Para mí fue una etapa tan linda, recuerdo que tuve una gerente que nos decía que en la entrada de la puerta debíamos de dejar todos los problemas, y cuando yo entraba estaba sonriendo y atendiendo al público como era justo. Mis compañeros los recuerdo con mucho cariño, igual que me recuerdan muchos, nos dimos a respetar.

«Nunca me gustó llegar tarde y hoy por hoy tengo compañeras que las adoro, las aprecio muchísimo y ellas siempre dicen, mira mi maestra, mira mi profesora que me ayudó, que me enseñó, porque yo trabajaba en un departamento que era muy complicado, y siempre trate de enseñar y de ayudar a todos», declaró a Tiempo21 Delmis Vega Santiesteban, dependienta jubilada de la Cadena.

«Todo lo que yo podía hacer por mis colegas lo hice, incluso si yo veía que terminábamos la jornada y había alguien en inventario, lo ayudaba, fuimos una familia, yo me sentí tan feliz que me jubilé por edad pero tengo un grato recuerdo de todo mi etapa laboral que fueron 44 años de trabajo», concluyó emocionada.

Algunos, incluso, fueron escuela, para las generaciones que hoy continúan cultivando el camino.

«Comencé a trabajar hace diez años atrás como técnico medio en lo que es clima y refrigeración, de ahí en mantenimiento, y después al pasar los años me trasladaron para garantía, hasta que ya me jubilé trabajando en servicios técnicos. Estuve muchos años dándole clases a los estidiantes, que venían del Politécnico XI Festival en un curso que tenían de entrenamiento, yo les impartía clima y refrigeración, y todos los años me mandaban dos o tres, pues tenía experiencia en neveras y equipos nuevos que se estaban montando.

«Cuando se gradúan de técnico medio en sí no conocen, porque no tienen práctica, saben algo pero de teoría, entonces me correspondía, porque también tenía mayor experiencia, los adiestré y los enseñé a trabajar montando equipos que eran muy complejos porque eran de modelos novedosos, y dependían de dominar electricidad y electrónica. Yo siempre les decía que cuando me necesitaran cualquier problema, cuando los equipos fallaran, podían contar conmigo. Allí me tenían mucho cariño y yo los quería mucho igual, y las relaciones humanas fueron muy buenas, tanto de los jefes, como de los compañeros del trabajo», confesó al sitio José Alberto Rodríguez Labrada, técnico de la empresa.

Festejo que recibe Caribe, como líder en el mercado minorista de productos orientados a la satisfacción de necesidades, laborando en el perfeccionamiento de las actividades que realiza, por mantener la sostenibilidad de sus servicios.

Llegue la enhorabuena a su amplio colectivo de trabajo.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube