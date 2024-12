Acontece Encuentro Nacional de Crítica Literaria en Las Tunas

Las Tunas.- Entre el 10 y el 12 de diciembre acontece en la provincia de Las Tunas el primer Encuentro Nacional de la Crítica Literaria, con la participación de varios escritores que la ejercen y apuestan por la necesidad de fortalecer su práctica.

Las principales actividades tienen lugar en la sede de la editorial Sanlope, donde, en la primera jornada, tomaron la palabra el santiaguero Óscar Cruz con la conferencia Animales en la vía: avistamientos en la poesía de Ted Houhges, José Lezama Lima y Rubén Darío; y Ernesto Peña, de Cienfuegos, con el tema No aburras al lector (Reflexión sobre las situaciones dramáticas en el cuento Cubano); mientras que el tunero Carlos Esquivel Guerra acercó a los presentes a su libro Bergman, Buñuel, Magritte y otros chicos del montón.

Oscar Cruz, editor de la revista literaria La Noria y de ediciones Santiago, reconoció la importancia de la crítica y de lograr extender su alcance más allá de las plataformas digitales. Refiere que «la crítica nunca está mal, siempre hay un estado crítico flotando en el ambiente, una épica de la crítica. Creo que como hay una crisis grande de papel, de insumos en las editoriales, se ha reducido el número de publicaciones impresas seriadas y la crítica se ha ido más hacia el ámbito digital.

«No todo el mundo tiene acceso a esos espacios y, por lo tanto, se reduce un poco la participación del sector común, de las personas mayores o de mediana edad, a esos que acostumbraban a estar en revistas habituales, por ejemplo, La gaceta de Cuba, La letra del escriba, boletines que se hacían en las provincias impresos, revistas locales.

«Habría que pensar en que hacer espacios propiamente para la crítica es un poco aburrido si no están los autores, si no están los libros, y estos pequeños esfuerzos que se realizan con este evento ayudan a reunir autores, editoriales, a hacer presentaciones de libros; porque yo no entiendo la crítica fuera de ese ensamblado que serían los autores, los libros y las personas que opinan sobre ese proceso», concluye.

El Encuentro Nacional de la Crítica Literaria Las Tunas 2024 llega también hasta la ciudad de Puerto Padre, donde reside un número importante de escritores que prestigian al territorio con su obra.

Incluye, asimismo, la premiación del concurso de crítica Ramiro Duarte y la presentación de diferentes títulos que invitan a la reflexión en torno al hacer en las letras y como impulsar y decantar lo verdaderamente valioso desde un ejercicio oportuno y consciente.

/mga/

