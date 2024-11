Realizan en Las Tunas conferencia previa presentación de la campaña Decide tu Juego

Las Tunas.- Como parte de la protección a la niñez y la adolescencia en Las Tunas se realizó la conferencia de prensa previa a la presentación oficial de la campaña comunicacional Decide tu Juego, enfocada en la capacidad de dotar de decisiones ante la salud integral y elevar la prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH/Sida, y los riesgos de un embarazo a esa edad.

En esta oportunidad, reunidos en el cine-teatro Tunas, especialistas de la Red de Jóvenes por la Vida, de la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades (ProSalud), Educación y el Programa de Atención Integral Materno Infantil en el territorio, acercaron a una representación de alumnos de varios centros educacionales al contexto actual de esos temas que constituyen problemas de salud.

Con el propósito de promover comportamientos seguros la campaña se enfoca a este grupo social y destaca por el autocuidado con el fin de facilitar conocimientos sobre los daños físicos y psicológicos que provoca el embarazo en edades tempranas, significó Raydel Bejerano Balmaceda, coordinador de la Red de Jóvenes Por la Vida.

«Estamos en la etapa inicial de una campaña que tiene muchas pretensiones en temas como embarazo en la adolescencia, salud sexual reproductiva, adicciones, violencia e ITS VIH/SIDA, porque queremos que sean capaces los adolescentes de valorar, reflexionar y de tener un criterio oportuno de sus acciones como seres humanos.

«También para que al interno de su familia puedan ejercer su derecho a decidir y una vez empoderados con el conocimiento adquirido promuevan, apoyen y comprometan al resto de los adolescentes por una mejor sociedad», significó Bejerano Balmaceda.

Respecto a las alianzas y pretensiones acotó: «Trabajamos con los ministerios de Salud Pública, Trabajo y Educación, con la Federación de Mujeres Cubanas, porque vamos a extender las acciones a centros laborales, asistenciales y educacionales, y también a las propias comunidades en las cuales intervendrán los delegados para insertar a la sociedad a favor de la campaña».

Por su parte, la doctora Osmara López Borrego, representante del Programa de Atención Integral Materno Infantil en Las Tunas, enfatizó la importancia de orientar ante una sexualidad segura, y de acompañar desde los escenarios asistenciales con la visualización de los servicios accesibles a este grupo poblacional que en el territorio asciende a 51 mil adolescentes.

En tanto Magloiris Turruelles López, jefa del Departamento de Secundaria Básica en Las Tunas, denotó la oportunidad de laborar en alianzas por la atención especializada a este grupo etario, expuesto a diferentes problemáticas al interior del hogar, en tanto expuso la oportunidad del diálogo con la familia mediante las escuelas de padres para profundizar en lo que constituye desde la legalidad la responsabilidad de orientar y educar a las nuevas generaciones.

INSPIRADOS EN LA SALUD DE LOS ADOLESCENTES

La campaña «Decide tu Juego» incluye entre sus propósitos esenciales formar comunidades de adolescentes con acciones protagonizadas por los más jóvenes unido a promotores pertenecientes a la Red de Jóvenes por la Vida, que además labora con niños entre los 9 y 11 años, en acompañamiento a la pre-adolescencia como etapa de crecimiento.

Ante este escenario los adolescentes, que apoyan como promotores de salud en su entorno escolar, enfatizaron la necesidad de crear espacios que conduzcan al empoderamiento, la orientación ante temas que constituyen tabúes ante la formación en el hogar y a la comunicación asertiva con la familia.

Entre las voces juveniles Kamila Pupo Almaguer destaca el aporte de este tipo de Campaña. «Nos ayuda a prevenir conductas irresponsables y propias de la edad, nos brinda herramientas y orienta sobre la vida sexual, el embarazo precoz, la prevención ante las enfermedades sexuales mediante el uso de los métodos anticonceptivos y nos muestra que la adolescencia es la mejor etapa que se puede disfrutar desde una salud integral.

También desde el instituto preuniversitario urbano Pelayo Paneque, Gabriela Domínguez reconoce la valía de la promoción de salud. «Sinceramente aporta mucho, pues hay familias que no le facilitan al adolescente la información necesaria y hay adolescente que no confían en sus padres para conocer de estos temas, y saber que estos espacios nos acercan a servicios existentes para aclarar dudas es vital.

«Desde la promoción me gusta hablar lo que otros no están dispuestos a preguntar e informar a las personas, hay interrogantes que son muy personales y traen historias detrás o simplemente porque les da vergüenza expresarlas, y así puedo ayudarlos a tener la valentía de no tener filtro a la hora de indagar», significó.

Para el alumno José Anthony Espinosa este proyecto resulta interesante, «es útil saber sobre sobre estos temas que nos preocupan, conocer la mejor etapa de las relaciones sexuales, cómo evitar enfermedades como el VIH y la sífilis, desde la protección mediante el uso seguro del preservativo».

Mientras Camila de la Caridad Gómez Zamora, de la secundaria básica Wenceslao Rivero, significó que estos espacios permiten mayor acceso a información de los jóvenes. «Tenemos la posibilidad de conocer ejemplos que se comparten y que son dudas a lo largo de la adolescencia, esta campaña nos va a preparar para la vida, de las decisiones ante temas como el embarazo, el consumo de drogas y de las enfermedades que afectan nuestro desarrollo social».

El venidero 4 de diciembre se presentará oficialmente la campaña Decide tu Juego en Las Tunas, que se extenderá también a varios municipios con el acompañamiento de especialistas de ProSalud, la Red de Jóvenes por la Vida y proyectos comunitarios.

/mga/

