Mago Guapetín: De México a Las Tunas «por arte de magia»

Las Tunas.- Del 20 al 24 de noviembre Las Tunas se convierte en la Ciudad Mágica de Cuba, gracias al 29 Festival de Magia Ánfora 2024.

En esta ocasión el certamen, que se dedica al mago Diuvaldo Ventoza Pakar, tiene como país invitado al gigante de México. Desde allí el mago Guapetín, Reynaldo García Sánchez, llega a Las Tunas con variedad de números dedicados a todo tipo de público.

En un primer momento coméntanos cómo te sientes de estar aquí en Las Tunas participando en la 29 edición del Festival Ánfora.

Pues bien contento, es mi segunda vez, ya que estuve en la edición pasada, y ahorita estamos otra vez participando y siendo parte de las galas, estoy bien emocionado y contento de encontrarme de nuevo con los amigos que hicimos el año pasado, y estamos bien felices y contentos porque apenas está empezando.

Junto a ti vinieron otros magos que pertenecen a una institución llamada el Club del Caldero mágico en México. ¿Qué es?

Somos un grupo de más o menos 150 personas, y en aumento, porque cada día se están sumando más, ya que somos un club internacional, y ahora tenemos también sede en Cuba, en la representación del mago Rudy, Rodelay León Figueredo; en Oaxaca hacemos conferencias, talleres, preparación de artistas que están empezando, los ayudamos a iniciar su carrera, a salir de dudas y trabajamos para crear un espectáculo tanto infantil, como familiar, y para adultos. Nos enfocamos en el arte de aprender acerca de todas las ramas de la magia.

Particularmente van a tener un espectáculo, una gala nocturna el sábado a las 9:00 PM. ¿Qué proponen? ¿Cómo invitan al público a que asista al Cine Teatro Tunas?

Pues ojalá no se pierdan ese momento porque lo hemos preparado con mucho esmero para ustedes, un show que tendrá mentalismo, fuego, un show aéreo de magia que va a estar espectacular. Además traemos un payaso de México, para que conozcan una cultura diferente, un modo de hacer distintivo de allá, y viene muy completo el espectáculo, no se lo pierdan, desde aquí los invitamos el sábado en la noche.

¿Qué crees acerca del Festival de magia Ánfora ya que es la segunda ocasión en la que vienes? ¿Cuáles son tus impresiones?

Simplemente te puedo decir que es espectacular lo que he vivido y he visto. La organización de los artistas es extraordinaria, un festival que la primera vez que lo vi me quedé muy sorprendido por los elementos organizativos, los tiempos, y la calidad de los participantes y de los shows es de primer mundo.

¿También vienen a participar en alguna de las modalidades en competencia, o solamente a ofrecer su espectáculo?

Pues están viendo ahorita los muchachos si se inscriben en alguna competencia, aunque regularmente venimos más enfocados en el show de gala, pero no descartamos de que podamos meternos en alguna competencia, como para que se ponga más bueno e interesante de lo que ya está el certamen.

Asimismo, el mago Guapetín, Reynaldo García Sánchez, protagoniza las descargas mágicas que se realizan en el Centro Cultural La Pérgola, a partir de las 10:30 PM para todos los invitados, e impartió la conferencia Magia para niños realizada en el Centro Cultural Teatro Tuyo, subsede del evento.

Ánfora 2024 es sitio también para el intercambio cultural entre naciones, impulsado por el arte de la prestidigitación.

Escuche el audio aquí.



/lrc/

