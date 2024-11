Entrega y pasión de Rafael Viñales

Las Tunas.- El pelotero Rafael Viñales volvió a ser noticia tras llegar del Premier 12 y sin apenas descansar se incorporó a las filas de los Guerreros de Manatí para jugar la Serie Provincial de Béisbol.

Este hecho constituyó otra muestra de la entrega y pasión del Rafa hacia el béisbol tunero y sus fanáticos, quienes agradecen siempre este tipo de gestos.

Sin dudarlo un segundo me acerqué a él y mientras entrenaba le pregunté sobre su participación en el Premier 12.

«Fue una experiencia muy bonita y sobretodo aporta a mi carrera. Lo importante es que me hace seguir creciendo como pelotero y me invita a seguirme superando. Llegué a ese evento con mi mayor disposición y con todos los deseos del mundo porque sabía todo lo que eso representaba. Ahora sigo enfocado con mis Leñadores y a seguir que es lo que toca».

¿Sin descansar viniste para el estadio y te incorporaste con los Guerreros de Manatí?

«Yo me debo al béisbol y esto es lo que me gusta. Necesitaba un poco de descanso, pero no lo pensé dos veces y vine a dar lo mejor de mí en este inicio de la Serie Provincial».

Al responder mi última pregunta no vaciló un segundo.

«Estoy listo para todo lo que tenga que ver con el béisbol. Soy pelotero y un apasionado».

/lrc/

