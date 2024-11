Rafael Viñales y la constancia como premisa

Las Tunas.- El tunero Rafael Viñales hizo realidad el sueño de integrar el equipo Cuba de cara al Premier 12. El Rafa demostró que su versatilidad y ofensiva pueden ser importantes para un conjunto que debutará este miércoles en el grupo asiático de este torneo beisbolero.

Viñales integró el grupo de la reserva para la gira preparatoria, pero su consistencia en cada oportunidad fue propicia para ser llamado a la nómina oficial cubana.

«Estoy muy contento y motivado por por haber integrado el equipo. Tuve que esperar hasta última hora. pero estoy con ganas de seguir adelante y de hacer lo que me toca hacer cada vez que salgo partido de pelota».

Sobre la calidad de los peloteros cubanos, el natural de Manatí dijo que el equipo cubano esta integrado por diversos peloteros con experiencia en las principales ligas del mundo.

«El equipo en general se ve bastante bien. Creo que lo positivo que veo de esto es que hemos ido de menos a más. Espero que cada una de las piezas funcione para que todo marche de forma correcta y que se den buenos juegos a la hora de la competencia».

Sabías que no tenías un puesto en el equipo ¿En qué te enfocaste para lograr el objetivo?

«Para nadie es un secreto que ya el equipo lo habían hecho y antes de salir para Asia yo siempre supe que tendría una oportunidad. Yo supe que una vez estaba en la reserva tenía que hacer las cosas como siempre para lograr que me incluyeran en la nómina definitiva. Tuve una oportunidad y no podía desperdiciarla y me enfoqué en eso, en hacer las cosas que me tocan hacer, en salir a darlo todo de mí»

El campeón nacional con los Leñadores sabe que le debe mucho a los aficionados tuneros.

«Estoy muy contento con el pueblo tunero. Sé que están muy al pendiente de mi y es por eso que me siento, muy orgulloso de ese pueblo. Me concentré, me enfoqué y me dediqué mucho más a la tarea que me tocaba. Mi familia también es parte de todo esto y yo me siento feliz».

Para Rafael Viñales vestir el uniforme de las cuatro letras es lo mejor que le ha pasado.

«Estar en un equipo Cuba es lo más importante para cualquier deportista. Creo que vestir el uniforme de tu país y de representarlo en algún momento determinado en una competencia de de ese nivel es lo mas grande. Valoro esto como un gran logro y decirte que saldré a darlo todo».

