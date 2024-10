Bárbara Mendoza Vázquez: motivos e inspiraciones por la vida

Las Tunas.-Hace 21 años Bárbara Mendoza Vázquez fue diagnosticada con cáncer de mama, un tumor maligno que es el más común entre las mujeres en el mundo. Cada 19 de octubre se celebra el Día Mundial de lucha contra el Cáncer de Mama para llamar la atención y promover el conocimiento y la importancia de su detección temprana.

La experiencia de esta sobreviviente lleva el dolor de su viviencia, el agradecimiento a quienes la acompañaron en la tristeza y el empeño para que sus días llevaran la alegría de cuantos la aprecian en su enorme voluntad de ser fuerte, de aferrarse a la esperanza de sus tres hijos para acompañarlos en el tránsito por la vida.

«Actualmente tengo una doble mastectomía porque diez años tras mi primera operación fui diagnosticada nuevamente con cáncer de mama y llevo todo ese tiempo como sobreviviente», detalla esta tunera que por esa época trabajaba en la Empresa de Aseguramiento a los Servicios de la Salud Pública.

«Fui con mi mamá acompañarla a un turno al hospital porque era la que sabíamos estaba enferma. En ese entonces me había detectado un nódulo en el seno y se lo expliqué a la doctora María Victoria Justo Celorrio, que muchas conocemos cariñosamente como Mariví, y de manera urgente me hicieron un ultrasonido y detectaron que estaba tan complicada como mi mamá.

«Me hicieron todas las pruebas pertinentes y fuimos diagnosticadas las dos con cáncer de mama, exactamente el mismo día. Fue un golpe muy duro, teníamos conocimiento que en la familia habían mujeres también con este mismo tipo de cáncer, y eran cinco las fallecidas con ese diagnóstico.

«El día 27 de septiembre del año 2003 nos practicaron la primera mastectomía a las dos, desde ahí tuvimos un largo tratamiento, difícil pero muy efectivo que tuve que asumir, sacar un extra porque veía sufrir al ser más importante en la vida, eramos mi mamá y yo. No obstante no me dejé vencer y cada día me repetía la misma frase …voy a luchar por ella y por mí. Desgraciadamente ella no pudo, al año de operada hizo una metástasis al pulmón y falleció.

«Mi gran motor impulsor siempre han sido mis tres hijos, en ellos veía todo, la vida misma y siempre dije -tengo que estar para ellos y voy a estar para ellos-, no tenía muchas perspectivas tuve una biopsia bastante complicada era un carcinoma ductal infiltrante en grado tres, tenía once ganglios metastásicos», detalla mientras el recuerdo moja sus ojos de golpe con el recuento de aquellos meses grises, entre exámenes y atenciones médicas por un equipo nutrido de valiosos profesionales de la salud.

«Gracias a Dios y al buen trabajo que hizo la doctora Adalgis y a todo un equipo médico que realmente fue bastante atento con nosotras es que hoy gozo del nivel de vida y de salud que tengo», significó Bárbara.

Alas por la esperanza, un motivo de vida

Un espacio para la educación en salud, enfermos, sobrevivientes al cáncer de mama y sus familiares, motivan el quehacer del proyecto Alas por la esperanza, en apoyo emocional y de intercambio respecto a la convivencia con esta afección. Este proyecto lleva el sello de esta tunera que se impone ante el tiempo con motivos e inspiraciones por la vida.

«Tenía ya unos meses de operada. Estaba con tratamiento de quimioterapia y la doctora Mariví se me acercó y me comentó que en La Habana funcionaba un proyecto que se llama Alas por la Vida, que reúne a todas las pacientes afectadas y en apoyo a la lucha contra el cáncer. Así surgió este espacio de apoyo, asesoramiento y de acompañamiento a quienes sufren y sobreviven a este tipo de cáncer.

«En esos años empezamos primeramente por hacerlo público, recorrimos las consultas de mama y conversamos con las pacientes, llegamos a la sala de quimioterapia y explicamos a las pacientes y sus acompañantes el objetivo de este proyecto y todo lo que queríamos hacer. Logramos reunir todas las que se quisieron unir desde esa época y en la actualidad acogemos a todos cuantos se acercan.

«Ya celebramos la misma cantidad de tiempo que yo llevo de operada, 21 años increíblemente de funcionamiento del proyecto junto al apoyo de algunos profesionales de la Salud y del Sindicato de los trabajadores de Casas de Renta del Turismo. Nos reunimos y estamos como una gran familia dispuesta a apoyar a todos los casos que se presentan con este diagnóstico».

Ella conoce su cuerpo, el dolor indescriptible tras un diagnóstico que tiene cuenta regresiva ante la vida, pero también sabe de la alegría por sentir que el mundo se torna con nuevos colores e inspiraciones y que afianza por segundos la elección de luchar y de vivir.

«Desde aproximadamente tres años después de la segunda intervención quirúrgica de la mastectomía soy una paciente declarada como controlada», comenta esta tunera que lidera un grupo de mujeres que superan en su mayoría los 50 años de edad.

«Tengo mis consultas médicas una vez al año y me hacen una serie de estudios para descartar que no hay ningún tipo de problema. Hoy nos gratifica saber que uno sigue vivo, que somos útil para la sociedad, la familia y para estas mismas mujeres que lo necesitan», asegura mientras lee un poema y se lo dedica a quienes comparten su mismo diagnóstico.

«Cuando te reúnes con pacientes que generalmente son personas mayores y enfrentan este problema con la actitud que lo enfrentan, que ríen y cantan, te llenas de esperanzas de vivir e incitan a pensar que sí se puede, que hay que seguir, de hecho seguimos», concluye en su diálogo y se reincorpora al intercambio de las tuneras que se reunieron en esta ocasión para celebrar, con la mayor bondad, la vida y la amistad desde su escenario interno y lucha eterna contra el cáncer de mama.

Miradas desde el sector de la Salud Pública

«Actualmente en Las Tunas se desarrolla un estudio genético sobre el cáncer de mama en el cual se recogen los datos de las familias que tienen una mayor incidencia de cáncer en dos o más generaciones, cáncer de mama en el sexo masculino o que se haya presentado en edades muy tempranas (menores a 30 años)», aseveró la doctora Iris Alicia Valenzuela González, coordinadora provincial del Programa de Cáncer en la provincia.

«Detalló que en el territorio se realiza la pesquisa del cáncer de mama para la cual está habilitada una consulta de patología benigna de mama en los policlínicos de las 14 áreas de salud en la provincia con un especialista en Mastología.

«En esos espacios sanitarios se realiza el examen de mama a la paciente, el primer ultrasonido para detectar cualquier signo relacionado con esta patología de la mama ya sea benigna o maligna y a las que están en edad de realizarse se le realiza la mamografía para corroborar cualquier patología maligna.

«Los casos confirmados se remiten a la consulta multidisciplinaria central de mama que funciona los viernes en el Hospital General Docente Ernesto Guevara, en la cual un equipo de profesionales integrado por especialistas en Cirugía, Oncología, Radiología, Psicología y Anatomía Patológica, definen la conducta a seguir como parte de una mejor asistencia médica y atención precoz para el tratamiento del cáncer de mama», destacó la también especialista en primer grado de Medicina General Integral y de Oncología Médica.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube