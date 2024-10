Jóvenes tuneros participan en Seminario Nacional Martiano

Seis jóvenes integran la delegación que representa a Las Tunas en el Seminario Nacional Juvenil de Estudios Martianos, evento que tiene como sede a la provincia de Camagüey, del 13 al 15 de octubre.

Entre los participantes se hallan exponentes de manifestaciones artísticas, un estudiante, miembros de organizaciones políticas, una profesional de la Logopedia recién egresada de la Universidad y un docente con experiencia en espacios de esta índole.

José David Suárez Ramírez es el menor de los delegados y estudia en el IPU Calixto García, del municipio Puerto Padre. Ante la posibilidad única de compartir saberes y profundizar en el pensamiento martiano desde otras perspectivas, asegura que “ganar no es lo más importante para mí, sino todo lo que he aprendido. Eso es lo imprescindible”.

De la Unión de Jóvenes Comunistas en el territorio de Amancio proviene Víctor Dariel Castellano Padrón, quien interviene en el seminario con una poesía titulada Creo en ti, Martí.

“Estudiar al Apóstol para mí constituye un reto, pues su intelectual pensamiento trasciende a lo largo de los años, por lo cual es un baluarte no solo en la historia de Cuba, sino universalmente. José Martí es la respuesta concreta a todos los incentivos de la vida y yo lo expreso con mis versos”, aseguró.

Como una exponente de la Educación Especial figura Lennys Ayala Hernández, una muchacha que da sus primeros pasos en la esfera laboral; pero alguien a quien desde pequeña acompaña el legado del Maestro.

“El interés de estudiar la vida y obra de Martí siempre lo he tenido. Desde la primaria me vestía de alguno de los personajes de sus obras y me encantaba. Era una niña que adoraba cuando su madre le contaba los cuentos de Meñique o Los zapaticos de rosa. Y hoy tengo muchas amistades que se han criado en ese ambiente de conocer al Apóstol más allá, y ellos ayudaron a que esté entre sus estudiosos”, señaló.

El Seminario Nacional de Estudios Martianos reúne investigadores de todo el país, los cuales, con sus trabajos, reviven la chispa del pensamiento del Héroe Nacional. Los representantes del Balcón de Oriente dejan constancia de la huella de “un evangelio vivo”.

/mga/

