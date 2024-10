Yamilka Figueredo: pasión y esfuerzo desde la Estomatología

Las Tunas.- Yamilka Figueredo Brea denota entre las más integrales en la Atención Primaria en Estomatología en el municipio de Las Tunas, por el impacto de su labor en la Clínica 3 de Octubre.

Alrededor de dos décadas como portavoz de un protocolo bastante novedoso en su profesión, ella emprende a diario su camino llena de aprendizajes para aplicarlo con los pacientes.

Los pasos en su carrera fueron poco a poco a gran escala, su trato afable convence para salvar el molar a toda costa mientras realiza el empaste con habilidad y le devuelve la tranquilidad al paciente.

Esta tunera enarbola el valor de una sonrisa en un paciente bien atendido, un ser humano agradecido con el quehacer diario.

«Tengo dos consultorios en estos momentos que asumen a una población súper extensa, voy a las áreas de salud, doy charlas educativas en la comunidad, a grupos priorizados para explicarles cómo prevenir enfermedades, las formas de cepillado y de la higiene bucal correcta.

«Voy mucho a las áreas de salud y la población está muy contenta porque acudo hasta las casas, además intercambio mucho con los afectados que por alguna limitación no pueden acudir al servicio.

«Me agrada ofrecer buen servicio, estoy al tanto de todos, intercambiamos móviles y ofrezco explicaciones vía telefónica de ser necesario para que prioricen lo relacionado a la salud bucodental», detalla mientras se coloca nuevamente el nasobuco y la careta de protección frente al tercer paciente que acude al sillón de la consulta, cada uno espera por esta doctora las horas necesarias.

«Comencé aquí en el año 2011 como Estomatóloga General Integral y desde hace un tiempecito para acá lo más difícil ha sido la escasez de recursos materiales. Esta institución tiene un flujo enorme de personas y tratamos siempre la manera de resolver con los recursos disponibles.

En esta unidad asistencial el crecimiento profesional ha sido bastante bueno unido al apoyo de la familia, los colegas de trabajo y la dirección que nos dirige. Un crecimiento magnífico el cual valoro mucho y estoy agradecida por los grandes logros en mi vida como profesional. Ya llevo casi 15 años de ser Estomatóloga y ha sido un reto para mi ser lo que soy hoy día, entre ellos el mérito de ser Integral en el Servicio.

«Como dentista es impactante ver la cantidad de pacientes que acuden a realizarse extracciones cuando pueden evitar la caída de sus molares si realizaran en el hogar autolimpiezas con un correcto cepillado y la sistematicidad del examen bucal minucioso, este último para detectar las enfermedades que impactan de manera extrema perdiendo toda la dentición.

A la doctora Yamilka en algún momento de la vida le gustó estudiar Cirugía Maxilofacial pero se le dificultó continuar, «a pesar de la cotidianeidad de la vida y los niños nunca me paré, hice la especialidad y tuve la oportunidad de realizar múltiples cursos de diferente sub-especialidades, cada uno de ellos aportó en mi formación, aprender cada día un poquito más me gusta mucho y entre los más recientes conocimientos me gusta tratar el dolor con acupuntura.

«En estos momentos es aplicable en la vida de un estomatólogo ser más humano, ponerse en el lugar del paciente cuando acudan al Servicio y pensar que podemos ser nosotros mismos, por eso es vital el mejor trato, el carisma, ese apoyo emocional tan importante cuando se sientan en el sillón porque llegan con miedo, temor, ellos solo necesitan que los ayuden.

Esta tunera suele realizar su trabajo con pasión y mucho esfuerzo, pensando cómo mejorar con soluciones innovadoras y el trato diferente a quienes llegan a la Clínica 3 de Octubre, donde realiza su mayor sueño: ser estomatóloga.



