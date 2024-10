Presidente cubano analiza temas de alta sensibilidad en Pleno del Comité Provincial del Partido en Las Tunas

El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez afirmó en Las Tunas que aun cuando esta provincia muestra avances en algunos indicadores hay mucha insatisfacción en la población de la provincia con la labor de las instituciones administrativas y del gobierno y de algunos directivos.

Al resumir el pleno extraordinario del Comité provincial del Partido que analizó la evaluación de los resultados para corregir distorsiones, reimpulsar la economía y analizar el tratamiento a la atención a las prioridades en la atención a los señalamientos de las visitas de la Dirección del país a cinco municipios del territorio.

Díaz Canel reflexionó sobre todo lo que se está haciendo para producir más alimentos y lo que se necesita para consolidar el proceso de bancarización, algo decisivo para el desarrollo del país en lo económico y lo social, y en lo cual Las Tunas tiene muchas deudas aun cuando se notan avances.

Dijo que las fallas en la bancarización van en contra del presupuesto del Estado que se utiliza en el propio desarrollo de la sociedad, porque no se ingresa el dinero que debe entrar a los bancos, y por tanto no se cuenta con efectivo, además de lo que representa la evasión de impuestos.

Al referirse a los proyectos de desarrollo local aseguró que muchos no clasifican como tal, y por tanto no le aportan nada a los municipios, porque ese tipo de proyecto es el que aprovecha las fuerzas endógenas para crear bienes, y servicios para la economía y la población, y en ocasiones se utilizan para negocios privados y por otro lado hay muchos negocios que todavía no tienen cuenta fiscal aquí actitudes que deben enfrentarse.

En el pleno el primer secretario del Comité provincial del Partido, Walter Simón Noris, rindió un informe sobre lo que se ha hecho para erradicar las deficiencias y los problemas señalados y ofreció una panorámica de los principales indicadores económicos.

En el actual 2024 hay 16 empresas con pérdidas y solo el municipio de Las Tunas tiene superávit, y con relación a la producción agropecuaria se han cosechado más de seis millones de toneladas de viandas y hortalizas con un 31 por ciento de libras per cápita por habitante, mientras la provincia trabaja para autoabatecerse de granos.

La entrega de carne está al 52 por ciento con un déficit de más de mil toneladas, la leche se comporta al 81 por ciento y en la zafra se incumple la siembra y la atención cultural a las plantaciones.

Los miembros del Comité provincial del Partido analizaron el propio funcionamiento del trabajo del Partido, los indicadores económicos, el proceso de bancarización, el enfrentamiento a los altos precios y la producción de alimentos.

