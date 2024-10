La ciudad de Las Tunas agasaja a sus hijos

Las Tunas.- En saludo al aniversario 228 de la ciudad se entregó la Distinción Honorífica Hijo Ilustre de la Ciudad a cinco personas que han destacado en su labor en bien del desarrollo económico, social y cultural del territorio, tras aprobarse las propuestas en sesión ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular.

Fueron honrados Luis Tomás Castillo Lora, fundador de la empresa de Radio Cuba con 29 años de trabajo; Gianny López Brito, periodista de Tunas Visión con múltiples lauros provinciales y nacionales; Waldina Almaguer Medina, realizadora audiovisual que potencia desde sus materiales la identidad local; Rafael Ramón Torres Rivero, graduado como maestro, desempeñó cargos de dirección a varios niveles en el sector y en otras esferas de la vida social; y Manuel Vilches García, quien ha ejercido como inspector integral por dos décadas, miembro de la brigada de Respuesta rápida y Vocal del Consejo electoral.

Gianny López Brito, natural de Guáimaro, Camagüey, expresó: «Siempre digo que soy 50 por ciento camagüeyano y 50 por ciento tunero, porque mi madre es amaneciera, pero la mejor decisión que tomé hace 12 años cuando me gradué como periodista en la Universidad de Camagüey fue venir a desempeñar mi labor en la ciudad de Las Tunas, en el Telecentro Tunas Visión.

«Por eso me siento un hijo más de esta tierra, de la tierra del Mayor General Vicente García, de El Cucalambé, una tierra de historia, de tradiciones, pero sobre todo de gente hospitalaria, buena, sencilla, humilde. Hoy me siento parte de esta ciudad que habito y me da mucha alegría recorrer sus calles, contar su historia».

Juana Yamilka Viñals Suárez, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, destacó que se reconoce así a aquellos que han dejado una huella imborrable en el corazón de su pueblo, personalidades que con su consagración y esfuerzo han contribuido al desarrollo y bienestar del pueblo tunero, han demostrado que el verdadero espíritu de su ciudad se construye a través del compromiso y la pasión.

Además lanzó la convocatoria de la campaña por el aniversario 230 de la urbe, en el año 2026, para lo que se debe trabajar en conjunto a fin de hacer de esta cada día un sitio mejor, por su gente y para honrar la historia que siempre ha dado hijos ilustres, comprometidos con su tiempo.

La ceremonia, con sede en el Memorial Vicente García González, contó con la presencia de los principales dirigentes del Partido y el Gobierno en la provincia, además de representantes de Cultura, de las organizaciones políticas, de masas y otras instituciones, así como compañeros de los distinguidos.

/mga/

