En estudio en Las Tunas fichas de costo de nuevos productos para regular su comercialización

Las Tunas.-De lo que se trata es de detener el alza desmedida de algunos alimentos y productos de aseo personal cuya comercialización ha encontrado caldo de cultivo para especular en medio de la actual inflación y la imposibilidad de mantener sistematicidad en su entrega mediante la canasta básica normada.

La experiencia con los seis productos que fueron regulados centralmente ha demostrado que sí se pueden topar los precios a otros pues se ha respetado el costo fijado por la mayoría más allá de que siempre hay quienes esquivan el control establecido.

Este tema fue socializado en los intercambios, que a raíz de la entrada en vigor de las nuevas normativas jurídicas, tuvieron lugar con más del 60 por ciento de los nuevos actores económicos de la provincia, encuentros que sirvieron para aclarar dudas y preocupaciones relacionadas tanto con estás nuevas leyes como las ya existentes.

Entre los 10 productos cuyos precios de venta deben ser regulados y que no están entre los seis primeros se encuentran el azúcar, el arroz, los jabones, la pasta dental, algunos embutidos así como refrescos y otros líquidos que no son bebidas alcohólicas.

Si bien para muchos, incluyendo académicos y expertos, el topar precios no resuelve el problema existente hoy debido a la imposibilidad del Estado de mantener una oferta estable de bienes y servicios, no debemos olvidar que vivimos en una sociedad socialista en la cual la especulación y el lucrar con el bolsillo ajeno son aptitudes que no deben encontrar cabida y ser cada vez más rechazadas e incluso penalizadas dentro del marco regulatorio y jurídico.

