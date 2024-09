Comités de Defensa de la Revolución reconocen a Ever René Castro Martínez

Puerto Pafre, Las Tunas.- La Coordinación de los Comités de Defensa de la Revolución en el municipio de Puerto Padre, reconoció al atleta Ever René Castro Martínez, único representante tunero en los Juegos Paralímpicos de París, Francia, entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre.

El estímulo moral a Castro Martínez, trascendió este 24 de septiembre en el acto municipal como saludo al aniversario 64 de la fundación de la mayor organización de masas del país.

Ever René, recibió el reconocimiento cederista de manos de Yanisleidys Fernández López, Primera Secretaria del Comité Municipal del Partido en Puerto Padre.

En declaraciones a Radio Libertad, luego de que se le hiciera entrega del estímulo, Ever expresó: » Me siento bien. Un gusto que me hayan invitado a la celebración por un aniversario más de los CDR, muy bonito todo, agradecer por la invitación, y seguir hacia adelante, cosechando éxitos para alegrar al pueblo de Puerto Padre, Maniabón, Las Tunas, Cuba y mi familia».

En los Juegos de París, Francia, Ever René Castro Martínez, primer tunero en participar en una cita paralímpica, se ubicó en el quinto lugar del lanzamiento de la jabalina, categoría F-41.

/mga/

