Toma posesión en Las Tunas nuevo Consejo Electoral Provincial

Las Tunas -Dando cumplimiento al Artículo No 44 apartado No 3 de la Ley No 127, Ley Electoral tomó posesión el nuevo Consejo Electoral Provincial en Las Tunas encargado de dirigir y encausar los procesos a fines en los próximos cinco años.

La ceremonia tuvo lugar en el salón de los generales de la Plaza de la Revolución Mayor General Vicente García González, contó con la presencia de las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio y la compañera Osmayda Pedroso Valdés vocal del Consejo Electoral Nacional.

Por el acuerdo 238 del Consejo de Estado de fecha 6 de septiembre de 2024, mediante el voto libre y secreto se eligió a la compañera Martha Rodríguez Martínez como presidenta del Consejo Provincial Electoral en Las Tunas.

Así mismo mediante el acuerdo No 54 de agosto de 2024 el Consejo Electoral Nacional designó como vicepresidenta a Erelis Marilyn Tamayo Pérez y como secretario Carlos Peña Pérez y al resto de los integrantes que fungirán como vocales.

Al dar lectura al juramento de honor, la presidenta elegida Martha Rodríguez Martínez a nombre del resto de los integrantes patentizó la disposición de cumplir lo reglamentado tanto en la Ley electoral como las demás normas jurídicas.

En esta ceremonia fueron reconocidos un grupo de vocales que cesan sus funciones y que laboraron en los últimos cinco años, período en el que tuvieron lugar varios procesos entre ellos las elecciones generales y la de los diputados al actual parlamento cubano.

Al significar la trascendencia de esta ceremonia, Karen Velázquez González miembro del Buró Provincial del Partido que atiende la esfera politica-ideológica destacó el privilegio del que disfrutamos los cubanos de contar con uno de los procesos democráticos más originales de la historia de la humanidad.

A nombre del Buró provincial del Partido, el Consejo de Gobierno, las organizaciones políticas y de masas y del pueblo, Velázquez González felicitó a los nuevos integrantes del Consejo Electoral y ratificó la confianza de que sabrán dirigir y encausar los procesos en los próximos cinco años.

/lrc/

