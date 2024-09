Estrella Pérez: «para mí la Radio lo es todo»

Las Tunas.- Estrella Pérez Pérez, Estrellita como cariñosamente le llamamos todos, por más de 20 años desempeñó diferentes funciones en la emisora Radio Victoria y en sus últimos años de labor fue una de las recepcionistas de esta planta radial.

“Empecé a trabajar aquí en el año 2000, recuerdo que andaba paseando por el centro de la ciudad y me dirigí a la emisora, que en esos momentos radicaba en los altos del cine Tunas. Me atendió la compañera Arlenis, a la que le pregunté si había una plaza de auxiliar de limpieza y ella me informó que sí, que debía dirigirme acá a la calle Colón donde estaban las oficinas de recursos humanos. Así lo hice y quedaron en avisarme en unos días y al ver que demoraban en llamarme, fui nuevamente y me contrataron.

“Como auxiliar de limpieza estuve unos tres meses, luego pasé a ser custodio aproximadamente nueve meses, pues se puso en convocatoria una plaza de monitoreo y me la otorgaron. En esa función permanecí durante nueve años y me gustó mucho, ahí aprendí de la radio y conocí personas valiosas que me enseñaron mucho”, comentó Estrella.

Para esta mujer la Radio lo es todo y trabajar en la recepción de la emisora contribuyó a su crecimiento profesional y personal porque se consideraba una persona muy tímida; ahí comenzó a relacionarse mucho más con las personas, no solo con los que llamaban, sino con quienes se dirigían personalmente a la planta radial.

“Tengo que agradecer a esos fieles oyentes que me han acompañado durante estos años e, incluso, hoy me llaman a mi casa para saber de mí y de mi familia. Aunque son muchos no puedo dejar de mencionar a María Garcés, Yanisbel Ramírez, de Jobabo, Neno el raspadurero, Emilia Reyes y muchos más.

“Y qué decir de mis compañeros de trabajo, Idania, Moraima, Osmel, Asmara, y de Aliuska, la directora, que no hay problema que usted le plantee, personal o laboral, que ella no trate de resolver; para mí es una persona especial».

Estrella Pérez Pérez es ejemplo de disciplina y consagración al trabajo y aunque en estos momentos se encuentra disfrutando de la jubilación, su voz y buen trato quedarán en el recuerdo de nuestros oyentes.

